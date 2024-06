¿Buscas un anime que ver mientras esperas un nuevo episodio de la cuarta temporada de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”? Netflix tiene una excelente opción para ti. Se trata de “Black Clover”, un anime que narra la historia de dos huérfanos criados como hermanos que se vuelven rivales cuando compiten por el título de Rey Mago, el rango mágico más importante del reino. ¿Quieres saber más sobre la serie dirigida por Tatsuya Yoshihara y escrita por Kazuyuki Fudeyasu? A continuación, te cuento la trama, personajes y más detalles.

“Black Clover”, que cuenta con personajes diseñados por Itsuko Takeda, tiene una gran número de seguidores, por eso, no es una sorpresa que se encuentre en el Top 10 de las series más populares de Netflix. En noviembre de 2019, Crunchyroll la incluyó en su “Top 100 de los mejores animes de la década de 2010″ y en enero de 2021, anunció que era el anime más visto en la plataforma de streaming de 2020.

¿EN QUÉ SE BASA “BLACK CLOVER”?

“Black Clover”, producida por TV Tokyo y Pierrot, se basa en la serie de manga escrita e ilustrada por Yuki Tabata que fue publicada por primera vez el 16 de febrero de 2015 en la revista semanal Shonen Jump de la editorial Shueisha. Hasta el momento, cuenta con 36 volúmenes.

"Black Clover" se estrenó el 3 de octubre de 2017 y es uno de los animes con más fanáticos en el mundo (Foto: TV Tokyo)

¿DE QUÉ TRATA “BLACK CLOVER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Black Clover”, “en un mundo en el que la magia lo es todo, Asta y Yuno son dos niños que se encuentran abandonados el mismo día en una iglesia. Mientras que Yuno crece demostrando tener unos grandes poderes mágicos, Asta parece ser la única persona en el mundo que no posee capacidad mágica alguna.Eso no importa a los dos jóvenes, que aspiran a alcanzar el puesto de Rey Mago, el mejor mago de todos. Pero para ello tienen que ser seleccionados primero por una Orden de Caballeros Mágicos, ¡y Asta no tiene magia!”

¿CÓMO VER “BLACK CLOVER”?

Las cuatro temporadas de “Black Clover” están disponibles en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

La película “Black Clover: La espada del rey mago” también está disponible en Netflix desde el 16 de junio de 2023.

TRÁILER DE “BLACK CLOVER”

ACTORES Y PERSONAJES DE “BLACK CLOVER”

Gakuto Kajiwara le da voz a Asta

Nobunaga Shimazaki le da voz a Yuno Grinberryall

Kana Yūki le da voz a Noelle Silva

Junichi Suwabe le da voz a Yami Sukehiro

Daisuke Namikawa le da voz a Jack the Ripper

Yū Kobayashi le da voz a Charlotte Roselei

Katsuyuki Konishi le da voz a Fuegoleon Vermillion

Kōsuke Toriumi le da voz a Nozel Silva

Mariya Ise le da voz a Dorothy Unsworth

Daisuke Ono le da voz a William Vangeance

Toshiyuki Morikawa le da voz a Julius Novachrono

Asta (Gakuto Kajiwara) en una escena de la tercera temporada del popular anime "Black Clover" (Foto: TV Tokyo)

¿CUÁNTAS TEMPORADAS Y EPISODIOS TIENE “BLACK CLOVER”?

“Black Clover”, que se estrenó el 3 de octubre de 2017 y terminó el 30 de marzo de 2021, tiene cuatro temporadas y 170 episodios.

TEMPORADAS DE “BLACK CLOVER”

Temporada 1: Black Clover I: Dos huérfanos criados como hermanos se vuelven rivales cuando compiten por el título de Rey Mago, el rango mágico más importante del reino.

Temporada 2: Black Clover II: Asta se dirige al Bosque de las Brujas para encontrarse con la Reina Bruja. Se entera de que dos ejércitos se acercan a atacar ese lugar.

Temporada 3: Black Clover III: Cuando los elfos atacan el castillo, Asta y Yuno hacen todo lo posible para evitar que abran un portal hacia el inframundo.

Temporada 4: Black Clover IV: Ante la creciente amenaza del Reino de la Pica, los Toros Negros viajan al Reino del Corazón para entrenar con los Espíritus Guardianes.

ORDEN CRONOLÓGICO PARA VER “BLACK CLOVER”

Este es el orden cronológico con los especiales y el anime de “Black Clover”:

Black Clover: Jump Festa 2016 Special (OVA)

Black Clover: Jump Festa 2018 Special (Especial)

Black Clover (Las 4 temporadas del anime)

Mugyutto! Black Clover (ONA)