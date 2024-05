“Carne fría” es una película que se ha sumado al catálogo de Netflix y que no me sorprende que, al poco tiempo, se convierta en una de las más vistas por los usuarios. Es una historia vertiginosa, intrigante, y tiene todos los elementos para los que gustan de las buenas historias de terror, aunque también tiene mucho de thriller en su ejecución cinematográfica. Una joya que no te puedes perder en la plataforma de streaming.

También conocida como “Sangre fría” o “Cold Meat” en inglés, este filme británica ha recibido los aplausos de la crítica especializada y también el apoyo del público en el streaming.

La cinta fue lanzada en 2023 y pasó desapercibida en las carteleras. Sin embargo, su tibio recibimiento en las salas de cine ha sido olvidado por la segunda vida que ha tenido en Netflix.

Antes de que te cuente más sobre la trama de “Carne fría”, te dejo el tráiler oficial de la película dirigida por Sébastien Drouin:

¿DE QUÉ TRATA “CARNE FRÍA”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, la trama de la película “Carne fría”: “Después de rescatar a un camarero de su ex abusivo, David sufre un accidente, lo que los obliga a unirse para sobrevivir a una tormenta de nieve y a un depredador peligroso”.

David ha hecho una acción loable y, momentos después, se encuentra luchando por su vida en medio de un terreno desolado, gélido, y con un asesino serial que acecha su todavía sangre tibia en el hielo.

En medio del ojo de la tormenta, el frío parece ser el menor de sus problemas. El protagonista está herido después del incidente en su automóvil. Como cuenta una leyenda de la localidad, una criatura hambrienta sale cuando hay una presa indefensa, sola.

David solo tiene un cuchillo y a Anne al lado, sorprendida por lo que viene hacia ellos. ¿Podrán salvarse? ¿Qué los persigue? La cinta te lleva a ese camino, para saber si salen del infierno para contar su historia o si son dos víctimas más de lo desconocido.

Allen Leech como David Petersen en la película "Carne fría" (Foto: Media in Sync)

ACTORES Y PERSONAJES DE “CARNE FRÍA”

Allen Leech como David Petersen

Samantha Worthington como Anne Petersen

Emilia Jones como Mia Petersen

Nicholas Bell como el Sr. Peterson

Lucy Price como la Sra. Peterson

Roger Dale Floyd como el Sheriff

Toby Kebbell como Bradley

Valerie Tian como Chen

Ben Bailey Smith como el Sr. Thompson

Bronwyn Gracy como la Sra. Thompson

¿CÓMO VER “CARNE FRÍA”?

La película “Carne fría” se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Para ver la cinta, de manera online, debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.