En el año 2013, el director Patxi Amezcua estrenó “Séptimo”, una película hispanoargentina de suspenso centrada en la inquietante búsqueda de unos padres tras la desaparición de sus hijos. De esta manera, con el protagónico de los talentosos Ricardo Darín y Belén Rueda, la cinta atrajo a miles de curiosos gracias a su historia cargada de intriga. Así, en el 2024, Netflix incluyó un remake italiano de la cinta en su catálogo y, para sorpresa de muchos, ya es una de las producciones favoritas en el servicio de streaming. ¿Te gustaría saber más sobre el filme? Pues, te recomiendo seguir adelante con la lectura de esta nota.

Esta película no es otra que “Desaparecidos en la noche” (en inglés: “Vanished Into the Night” y en italiano: “Svaniti nella notte”), producción del director Renato De Maria que se desarrolla a lo largo de 92 minutos de metraje.

Por supuesto, a diferencia de la obra original, esta se ambienta en Italia y, en su elenco, destacan estrellas como Annabelle Wallis, Riccardo Scamarcio y Massimiliano Gallo.

Además, según FlixPatrol, el filme ocupa el Top 10 de Netflix, por lo que ya está dando la vuelta al mundo a través de la famosa plataforma.

¿DE QUÉ TRATA “DESAPARECIDOS EN LA NOCHE”?

“Desaparecidos en la noche” narra la historia de Elena, una psiquiatra estadounidense radicada en Apulia, Italia, por amor a Pietro, un hombre con un pasado turbulento.

Ambos se casaron, tuvieron dos hijos y, juntos, pensaban remodelar una vieja casa de campo para convertirla en un hotel. Sin embargo, las cosas no salieron como lo imaginaban, y pronto la pareja se separa.

Una noche, los pequeños desaparecen sin dejar rastro mientras estaban con su padre, por lo que -tras buscarlos desesperadamente- Pietro llama a su ex, con quien está enredado en una disputa por la tenencia. Así, cuando ella llega al lugar, lo culpa y lo ataca con furia.

No obstante, una llamada lo cambia todo: resulta que sus hijos han sido secuestrados. Entonces, para recuperarlos, deberán pagar 150,000 euros en efectivo en las próximas 36 horas.

Lo cierto es que Elena está convencida de que los secuestradores son los prestamistas con los que Pietro se endeudó para restaurar la casa de campo. Estos son unos tipos peligrosos y capaces de todo, así que ambos tienen que hacer lo que les piden.

Viéndose entre la espada y la pared, Pietro acude a Nicola, un viejo conocido delincuente, que le ofrece un trato: le dará el dinero que necesita, pero solo si va esa misma noche a una isla ubicada entre Apulia y Grecia, a tres horas de distancia, para recibir unas drogas de unos “socios de negocios”.

De esta manera, Pietro acepta, se embarca en esa peligrosa misión y, contra todo pronóstico, sobrevive. Pero cuando vuelve a Bari, unas horas más tarde, nada es igual, al punto de que parece otra realidad. Todos actúan raro, especialmente Elena y nuestro protagonista cree que se está volviendo loco.

¿Qué está pasando? Pues, no hay tiempo para pensar. Los minutos pasan y, si quiere llegar al fondo de esto, Pietro debe actuar rápido.

MIRA EL TRÁILER DE “DESAPARECIDOS EN LA NOCHE”

¿CÓMO VER “DESAPARECIDOS EN LA NOCHE”?

“Desaparecidos en la noche” es una producción exclusiva de Netflix. Por lo tanto, para disfrutar de la película, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DESAPARECIDOS EN LA NOCHE”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de “Desaparecidos en la noche”:

Riccardo Scamarcio como Pietro

Annabelle Wallis como Elena

Massimiliano Gallo como Nicola

Gaia Coletti como Bianca

Lorenzo Ferrante como Giovanni

Elena Riccardi como el comisario

Bruno Ricci como el Mariscal

Gerard Koloneci como el contrabandista albanés

El póster de "Desaparecidos en la noche", película italiana del director Renato De Maria (Foto: Netflix)