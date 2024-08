Si estás buscando algo para disfrutar de una tranquila tarde de películas, quizá puedas darle una oportunidad a una nueva cinta de Netflix que está arrasando en la plataforma, al punto de ubicarse en el primer lugar de largometrajes más vistos en diferentes partes del mundo. Se trata de una historia cargada de acción y espionaje, protagonizada por Halle Berry y Mark Wahlberg y una larga lista de actores muy reconocidos en el marco hollywoodense, lo que asegura una altísima calidad de principio a fin.

La película en cuestión se llama “El sindicato” (“The Union”, en inglés”) y como te lo mencioné anteriormente es de lo más visto actualmente en el gigante del streaming, así que no te será difícil ubicarla cuando entres a buscar algo para ver. Y desde ya te digo que, si eres un apasionado de la acción, no debes perdértela, pues seguramente te gustará mucho, aunque hay que ser sinceros y señalar que la trama no es algo nueva, sino que repite los guiones que hemos visto en otras cintas.

Sea como sea, este contenido se ha convertido en algo que sí o sí debes disfrutar en la comodidad de tu cama, sillón o en tu teléfono móvil. Por ello, en esta nota te voy a compartir algo de información de la historia y cómo puedes hacer para darle play y comenzar a relajarte mientras ves una historia de la buena. Alista tus palomitas de maíz y adéntrate en este mundo estelarizado por un trabajador de construcción que empieza a vivir experiencias inimaginables con su exnovia.

Póster oficial de "El sindicato" (Foto: Netflix)

La sinopsis que nos ofrece Netflix dice lo siguiente: “Mike (Wahlberg) es feliz viviendo una vida sencilla como trabajador de la construcción en su natal Nueva Jersey, hasta que su novia de la secundaria, Roxanne (Berry), aparece con algo más en qué pensar que en el romance. Sabiendo que es el hombre adecuado para el trabajo, recluta a Mike para una peligrosa misión de inteligencia en Europa que los vuelve a poner juntos en un mundo de espías y persecuciones en coche a alta velocidad, con chispas que saltan por el camino”.

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL SINDICATO”

Mark Wahlberg como a Mike

Halle Berry como Roxanne

J.K. Simmons como Tom Brennan

Mike Colter como Nick Faraday

Alice Lee como Athena Kim

Jessica De Gouw: como Juliet Quinn

Adewale Akinnuoye-Agbaje como Frank Preiffer

Jackie Earle Haley como Foreman

Mark Wahlberg interpreta a Mike, el protagonista de "El sindicato" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL SINDICATO”?

“El sindicato”, película protagonizada por Halle Berry y Mark Wahlberg, se puede ver a través de la plataforma de Netflix, que además ha sido encargada de la producción. Para ello, debes tener una cuenta suscrita a alguno de los planes que ofrece la compañía estadounidense en los diferentes países del mundo.

Halle Berry es parte del elenco de "El sindicato" (Foto: Netflix)

FICHA TÉCNICA DE “EL SINDICATO”