No es ninguna novedad la distancia entre lo que opina la crítica especializada y el gusto del público sobre una película. A veces hay un abismo entre ambas miradas. Y no siempre una de las dos tiene la razón, por supuesto. Los gustos de los expertos y del espectadores en general se encuentran en distintas latitudes. También suelen coincidir, aunque son en casos contados. Por eso, no siempre una buena película es muy popular o una mala película será un fracaso en la taquilla. Y esto no ha cambiado en plataformas de streaming como Netflix.

Esto pasó con una película que se estrenó en 2009 y fue vapuleada por los críticos, con reseñas negativas y porcentajes de aprobación por debajo del 25%, como pasó en Rotten Tomatoes.

Se trata de “El vengador”, la cinta de F. Gary Gray protagonizada por Gerard Butler y Jaime Foxx, que tuvo una jornada para el olvido en cuanto a la crítica especializada, pero que recaudó más de US$126 millones en las salas de cine.

Antes de que te cuente más sobre la trama de “El vengador”, te dejo el tráiler oficial de la película que se ha sumado al catálogo de la plataforma de streaming Netflix.

¿DE QUÉ TRATA “EL VENGADOR”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, esta es la trama de “El vengador”: “Un hombre traumatizado por los asesinatos de su esposa e hija cede ante su ira y comienza el camino hacia su venganza”.

Clyde Shelton es un ingeniero que, una noche, lo pierde todo. Ve a su esposa e hija asesinadas a manos de un criminal que, junto a su cómplice, entró en su casa para robarle lo más preciado que tenía en la vida.

Shelton, sin embargo, no sospecha que es el primer peldaño del horror que le tocará vivir después de que capturen a los responsables y sean favorecidos por algunos vacíos dentro de las leyes.

Harto de que la justicia no se ponga del lado de las víctimas, representado por un fiscal que busca el beneficio propio que hacer bien su trabajo, arma un siniestro plan para concretar una venganza en contra de todos.

Gerard Butler como Clyde Shelton en una escena de "El vengador". La cinta es una de las más vistas de Netflix (Foto: The Film Department)

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL VENGADOR”

Gerard Butler como Clyde Shelton

Jamie Foxx como Nick Rice

Leslie Bibb como Sarah Lowell

Colm Meaney como Detective Dunnigan

Bruce McGill como Jonas Cantrell

Viola Davis como Alcaldesa de Filadelfia

Michael Kelly como Bray

Regina Hall como Kelly Rice

Gregory Itzin como Alcaide Inger

Josh Stewart como Rupert Ames

Dan Bittner como Sereno

Michael Irby como Detective Garza

Annie Corley como Juez Burch

Richard Portnow como Bill Reynolds

Brooke Stacy Mills como Esposa de Clyde

Ksenia Hulayev como Hija de Clyde

¿CÓMO VER “EL VENGADOR”?

La película “El vengador” se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Para ver la cinta, de manera online, debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.