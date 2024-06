Además de series y películas en donde la ficción es la gran protagonista, el catálogo de Netflix ofrece alternativas para aquellos usuarios que prefieren producciones documentales sobre impactantes hechos reales. Así, el pasado 5 de junio del 2024, la plataforma estrenó una miniserie sobre el ascenso y la caída de Adolf Hitler que ha impactado a muchos espectadores gracias al cuidado de los detalles y la inclusión de imágenes de archivo, recreaciones y entrevistas con expertos. ¿Quieres saber de qué producción se trata? Pues, te recomiendo seguir adelante con la lectura de esta nota.

Esta es ni más ni menos que “Hitler y los nazis: La maldad a juicio” (en inglés: “Hitler and the Nazis: Evil on Trial”), una serie de 6 capítulos que nos sumerge en el devastador impacto que las políticas del dictador tuvieron en Europa y el mundo.

En ese sentido, bajo la dirección de Joe Berlinger, el programa nos invita a reflexionar sobre algunos de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad.

¿DE QUÉ TRATA “HITLER Y LOS NAZIS: LA MALDAD A JUICIO”?

Como ya te adelanté, “Hitler y los nazis: La maldad a juicio” examina meticulosamente cómo Adolf Hitler y el Partido Nazi ascendieron al poder, las medidas implementadas durante su régimen, y su impacto en el planeta.

En ese sentido, relata cómo el dictador utilizó la propaganda, la censura y las políticas antisemitas, así como la caída final de los dirigentes nazis.

De esta manera, con el fin de ofrecer una visión completa y detallada de los eventos, la docuserie analiza los hechos desde antes de la Segunda Guerra Mundial hasta el Holocausto y los juicios de Núremberg.

MIRA EL TRÁILER DE “HITLER Y LOS NAZIS: LA MALDAD A JUICIO”

LISTA DE EPISODIOS DE “HITLER Y LOS NAZIS: LA MALDAD A JUICIO”

1. El origen de la maldad. La turbulenta infancia de Hitler sienta las bases de sus grandes ambiciones políticas. El fin de la Primera Guerra Mundial marca el inicio de una nueva y tensa era para Alemania.

2. El Tercer Reich se asoma. Utilizando su imagen pública y a sus fieles seguidores para ascender, Hitler trabaja para convertir a Alemania en una potencia mundial en medio de una violencia generalizada.

3. Hitler en el poder. Mientras la propaganda nazi se extiende, Hitler establece una serie de leyes en contra de los judíos e incorpora a Austria, su tierra natal, al Tercer Reich.

4. El camino a la perdición. Impulsado por el poder y el odio, Hitler se propone expandir el territorio alemán, lo que lleva a más conquistas y a la construcción de campos de concentración.

5. Crímenes de lesa humanidad. Con Hitler al mando de las Fuerzas Armadas de Alemania, los nazis invaden la Unión Soviética, lo que desemboca en asesinatos masivos y en los horrores del Holocausto.

6. El juicio. Cuando la Alemania nazi se hunde, las potencias aliadas buscan responsabilizar a Hitler y a otros líderes por sus crímenes en los juicios de Núremberg.

¿CÓMO VER “HITLER Y LOS NAZIS: LA MALDAD A JUICIO”?

“Hitler y los nazis: La maldad a juicio” es una producción exclusiva de Netflix. Entonces, para verla, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “HITLER Y LOS NAZIS: LA MALDAD A JUICIO”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de las recreaciones de la docuserie “Hitler y los nazis: La maldad a juicio”.

Károly Kozma como Adolf Hitler

Imre Csók como Erich von Manstein

Balázs Kató como William Shirer

Soma Zámbori como Joachim Von Ribbentrop

Erik Gyercán como el joven Adolf Hitler

Barnabás Bergendi como Rudolf Hess

Domonkos Fellinger como Sir Hartley Shawcross

István Dankó como Heinrich Himmler

Zora Gerda Fejes como Tess Shirer

Balint Fenyvesi como Albert Speer

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE “HITLER Y LOS NAZIS: LA MALDAD A JUICIO”?

Joel Keller de Decider: “Aunque no aporta demasiada información nueva a quienes hayan estudiado por casualidad la época antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, Berlinger hace un buen trabajo demostrando que las condiciones que nos llevaron a cometer las horribles atrocidades que Hitler y los nazis cometieron pueden repetirse fácilmente”.

Abhishek Srivastava de Times Of India: “Este documental es especialmente pertinente dado el clima político actual en ciertos países, donde se pueden establecer fácilmente paralelismos. Destaca por preservar la memoria de las atrocidades nazis y de un periodo doloroso de la historia”.

Sonal Pandya de Times Now News: “Hitler y los nazis no se reprime a la hora de mostrar los verdaderos horrores del periodo del Holocausto, desde la deshumanización de sus víctimas hasta la propaganda abierta contra la que muchos no pudieron hacer nada. El mensaje de la serie es escalofriante: la gente corriente que te rodea puede llegar a cometer actos horribles”.

El póster de "Hitler y los nazis: La maldad a juicio", la docuserie sobre el dictador alemán que se compone de 6 capítulos en total (Foto: Netflix)