Sí, el Día de las Madre ya pasó, pero ese no es motivo para que no puedas disfrutar de una gran cinta con tu familia y más con las opciones que plataformas de streaming como Netflix ofrecen en su catálogo, las cuales cuentan con variadas categorías que van desde el terror hasta la animación, y en esta oportunidad te contaremos más de uno de los lanzamientos que mejores números tiene en la semana: “Tadeo El Explorador 3: La Maldición de la Momia”.

Y es que la franquicia de “Tadeo” es una de las producciones españolas más queridas en la actualidad y sigue al intrépido y valiente, aunque a veces algo inocente, Tadeo Jones, un obrero de construcción que sueña con volver arqueólogo y que en su búsqueda de ser un “Indiana Jones” se meterá en más de un problema.

Tras el éxito de sus dos primeras entregas, estrenadas en 2012 y 2017, tras dos populares cortos animados, la franquicia cerró con “Tadeo, El explorador 3: La maldición de la momia”, su primera trilogía. Cabe destacar que no se ha confirmado una segunda, pero no sería sorpresa que se extendiera la aventura del particular arqueólogo.

"Tadeo El Explorador 3: La Maldición de la Momia" es una de las cintas de animación más vistas en Netflix (Foto: Paramount Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “TADEO EL EXPLORADOR 3″?

La historia nos vuelve a mostrar a Tadeo Jones, un joven e intrépido personaje que busca aventuras y descubrimientos, repitiendo importantes hazañas del pasado, como descubrir El Dorado o El Paititi, viaja a Egipto para desentrañar nuevos misterios, sin esperar que un error pondría todo de cabeza.

Y es que el joven se pierde en una pirámide y destroza un sarcófago, del cual emerge una peligrosa criatura que pone en peligro su vida y la de sus amigos Momia, Jeff y Belzoni.

Ahora Tadeo deberá seguir los consejos de Sara para escapar del lugar y viajar a llamativos destinos, cruzando de México a Chicago y conociendo los principales puntos de París hasta Egipto, en una búsqueda contra el reloj para acabar con la maldición.

"Tadeo El Explorador 3: La Maldición de la Momia" se estrenó en 2022 antes de llegar a Netflix (Foto: Paramount Pictures)

SINOPSIS DE “TADEO EL EXPLORADOR 3″

“Luego de romper un antiguo sarcófago, Tadeo despierta a un espíritu vengativo y debe recorrer el mundo con sus amigos para revertir la maldición”, se lee en el perfil oficial de la producción en Netflix.

“Esta tercera entrega de la saga española de animación recibió una nominación al Goya y un premio Gaudí”, añade la plataforma.

¿CÓMO VER “TADEO EL EXPLORADOR 3″?

La cinta animada se encuentra disponible en el catálogo de Netflix y cuenta con 91 minutos de duración. Para disfrutar de la película solo debes contar con una suscripción en la plataforma de streaming.

La producción está incluida en las categorías de Películas para toda la familia, Películas para ver en familia, de España y Películas para reír.