En el streaming, si queremos ver una serie sobre épica y aventuras, no solo tenemos como opción a “Game of Thrones” y su spin-off “House of the Dragon”, sino que hay otra producción televisiva que se ha ganado la preferencia del público a lo largo de los años, a tal punto de que su secuela es un éxito de público y crítica en la plataforma de streaming Netflix.

Los dramas históricos tienen un público fiel que, en distintas partes del mundo, abordan historias impresionantes que unen la ficción y los hechos del pasado. Así es cómo se ha consolidado una propuesta interesante de ver.

Estas ficciones han alcanzado una mayor popularidad en los últimos años y, a pesar de los nuevos formatos y las tramas cada vez más imaginativas, el tinte histórico es uno de los pilares de su popularidad entre el público.

Por eso, te recomendamos ver “Vikings: Valhalla”, una de las novedades de julio más esperadas de Netflix y que ya puedes ver en la plataforma de streaming. Te dejo su tráiler oficial sobre esta gran aventura de vikingos.

¿DE QUÉ TRATA “VIKINGS: VALHALLA”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, esta es la trama de “Vikings: Valhalla”: “En esta secuela de «Vikingos», 100 años después, una nueva generación de héroes legendarios surge para forjar su destino y cambiar la historia”.

Los personajes de esta etapa de “Vikings” no saben que se están dirigiendo al final de su era y que ellos están jugando un rol importante en medio de tantas batallas, alianzas y traiciones en el centro del poder.

En medio de este contexto, la serie sigue de cerca las aventuras de Leif Erikson, quien se adentra en el Atlántico Norte con un barco groenlandés, alejándose de la violencia de su padre, Erik el Rojo.

Mientras que su hermana, Freydís Eiríksdóttir, lucha contra su tormentoso pasado y mira con desconfianza al catolicismo que se ha extendido incluso entre los vikingos. Es una de las voces más respetadas de la religión nórdica.

Así, ambos buscan que el destino de los vikingos sea distinto al de la extinción, en especial por los juegos de poder y el avance de amenazas que parecen nimias, pero que están a punto de cambiar no solo Inglaterra sino el mundo como lo conocen en ese momento.

La historia de la temporada 3 de “Vikings: Valhalla” está ambientada cien años después de los “Vikingos” de History Channel (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “VIKINGS: VALHALLA”

Sam Corlett como Leif Erikson

Frida Gustavsson como Freydis Eiríksdóttir

Leo Suter como Harald Sigurdsson

Bradley Freegard como el rey Canuto

Laura Berlin como la reina Emma

David Oakes como Earl Godwin

Kenneth M. Christensen como Jarl Norí

Alan Devine como Cyneheard

Gavin O’Connor como Oswick

¿CÓMO VER “VIKINGS: VALHALLA”?

La serie “Vikings: Valhalla” se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Para ver los episodios completos, de manera online, debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.