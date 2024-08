¿Eres fanático de los Western? Netflix tiene algo preparado para ti. Se trata de una serie documental histórica que retrata una de las disputas más notorias de la historia del Oeste norteamericano. A través de recreaciones vívidas, el docudrama dirigido por Patrick Reams, ganador del BAFTA que trabajó en proyectos como “Marilyn Monroe: Auction of a Lifetime”, “Rebel Pope” y “Gold Fever”, repasa cómo el legendario tiroteo en el OK Corral casi desencadenó una segunda Guerra Civil.

El 26 de octubre de 1881, el OK Corral de Tombstone, Arizona, fue el escenario de un tiroteo entre los hermanos Virgil, Morgan y Wyatt Earp junto con su amigo Doc Holliday contra un grupo de forajidos liderado por Ike Clanton. Aunque el evento solo duró treinta segundos se convirtió en una leyenda.

“Wyatt Earp y la guerra de los cowboys” (“Wyatt Earp and The Cowboy War” en su idioma original) es el título de esta serie que puedes ver en Netflix. Esta no es la primera vez que esta historia se adapta. La producción más famosa fue “Tombstone” de 1993, dirigida por George P. Cosmatos y protagonizada por Kurt Russell.

Ed Harris, recordado por sus papeles en “Apolo 13″, The Truman Show”, “Game Change” y “Westworld”, es el narrador del documental que también se centra en las consecuencias de este evento histórico.

Tim Fellingham asume el rol de Wyatt Earp, un agente de la ley, en la serie documental "Wyatt Earp y la guerra de los cowboys" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “WYATT EARP Y LA GUERRA DE LOS COWBOYS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Wyatt Earp y la guerra de los cowboys”, “la legendaria disputa entre Wyatt Earp y Ike Clanton se desenvuelve a través de recreaciones vívidas en este docudrama realista sobre un tiroteo que definió una era”.

“Todo duró apenas 30 segundos, pero se convertiría en el tiroteo más famoso de la historia del Salvaje Oeste”, indicó Harris. “Esta disputa entre pueblos pequeños se hizo tan grande que afectó a todo el país. Las cosas se pusieron tan mal que amenazaron con provocar una segunda guerra civil. Se trata de una guerra de la que nadie ha oído hablar, pero que iba a determinar el futuro del Oeste y de Estados Unidos”.

¿CÓMO VER “WYATT EARP Y LA GUERRA DE LOS COWBOYS”?

“Wyatt Earp y la guerra de los cowboys” está disponible en Netflix desde el 21 de agosto de 2024, por lo tanto, para ver el nuevo docudrama solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “WYATT EARP Y LA GUERRA DE LOS COWBOYS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “WYATT EARP Y LA GUERRA DE LOS COWBOYS”

Ed Harris como Narrador

Tim Fellingham como Wyatt Earp

Ariel Eliaz como Virgil Earp

Shane Penhale como Morgan Earp

Edward Franklin como Doc Holiday

Jack Gordon como Ike Clanton

Alex Price como Sheriff Behan

Peter O’Meara como JP Morgan

Christina Leonardi como Josephine Marcus

Christian McKay como Chester Arthur

Matthew Steer como Thomas Fitch

Adam Jonas Segaller como Lord Rothschild

Michael Swatton como Prince of Wales

Dylan Stav como Billy Clanton

Ryan Giesen como Ben Goodrich

Jack Leslie Hunter como Frank McLaury

Michael Masurkevitch como H. F. Sills

Reece Presley como Luther King

Ike Clanton (Jack Gordon) y su banda enfrentando a Wyatt Earp en la serie documental "Wyatt Earp y la guerra de los cowboys" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “WYATT EARP Y LA GUERRA DE LOS COWBOYS”?

“Wyatt Earp y la guerra de los cowboys”, que cuenta con Stephen David, Patrick Reams y Jon Soule productores ejecutivos, tiene seis episodios.