CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Una repentina demolición y la llegada nuevas emociones a la sede central de Riley Andersen (Kensington Tallman) es el punto de partida de “Inside Out 2″ (”Intensa-Mente 2″ en Hispanoamérica y “Del revés 2″ en España), secuela de la exitosa película animada de Pixar. Alegría (Amy Poehler), Tristeza (Phyllis Smith), Furia (Lewis Black), Temor (Tony Hale) y Asco (Liza Lapira) tienen todo bajo control, de hecho, están creando un nuevo sistema de creencias que forman la identidad de Riley. Sin embargo, todo cambia cuando Ansiedad (Maya Hawke), Envidia (Ayo Edebiri), Aburrimiento (Adèle Exarchopoulos) y Vergüenza (Paul Walter Hauser) aparecen. ¿Qué pasó con Riley? ¿Quién se queda con el control? ¿Qué significa? A continuación, te cuento los momentos más relevantes de la cinta dirigida por Kelsey Mann y escrita por Meg LeFauve.

Riley, quien ahora tiene 13 años, está entusiasmada por el campamento de hockey al que la entrenadora Roberts la invitó junto a sus amigas, Grace y Bree, y en que se definirá quiénes formarán parte del equipo el próximo año. Pero también se siente triste por la falta que casi le cuesta el juego y porque sus amigas se cambiarán de escuela. En tanto, Alegría presenta un sistema de protección que les permite enviar ciertos recuerdos al olvido y un sistema de creencias que almacena los pensamientos más significativos.

Tras la remodelación del cuartel central y la llegada de las complejas emociones, empiezan a hacer sus primeros movimientos. Aburrimiento hace que Riley no tenga una buena interacción con Valentina Ortiz, la jugadora que la adolescente admira. Mientras que Ansiedad presenta un inquietante escenario: la protagonista de “Inside Out 2″ completamente sola, así que elabora un plan para evitar que eso suceda. Arregla las cosas con Valentina y decide aceptar su invitación de unirse a su equipo. Cuando Anxiety se da cuenta de que el sentido de identidad interfiere con su objetivo lo arranca y lo envía al fondo de la mente.

Ansiedad y las nuevas emociones llegan a la sala central tras una remodelación en la película animada "Inside Out 2" (Foto: Disney Studios)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “INSIDE OUT 2″?

Por supuesto, Alegría intenta remediar el daño, así que Ansiedad, con ayuda de Vergüenza, envía a las antiguas emociones a la bóveda. Para escapar de ese lugar, Joy y el resto unen fuerzas con los secretos de Riley. Una vez libres, deben restaurar el sentido de identidad de la adolescente. Mientras Alegría, Furia y Temor se dirigen al fondo de la mente, Tristeza regresa al cuartel central y Anxiety lleva nuevos recuerdos para cambiar la esencia de la niña.

Luego de abandonar a sus amigas por el equipo de Valentina, responder con Aburrimiento cuando le preguntan por su banda favorita, Riley empieza a pensar en el juego final y en el contenido de la libreta de la entrenadora Roberts. Ansiedad considera los posibles errores que podría evitar que se convierta en la mejor jugadora, así que motiva a Riley a revisar la carpeta roja.

Tristeza, que se ocultó con la ayuda de Vergüenza, trata de evitar que Riley siga ese camino tomando el control gracias a la app de Aburrimiento, pero Ansiedad la descubre y provoca que la protagonista de “Intensa-Mente 2″ veo que no ha sido seleccionada. Para cambiar eso, Ansiedad elabora distintas estrategias para que la niña se luzca en el siguiente juego. Además, coloca la última pieza para crear la nueva identidad de Riley.

Alegría y su grupo llega al fondo de la mente de Riley y recuperan la antigua identidad de la adolescente. Cuando Vergüenza intenta traer de regreso a las emociones originales, Ansiedad lo impide y se enfoca en demostrar sus habilidades en el juego provocando que Riley sea enviada a la caja de castigo. Gracias a Bolsita, Joy y el resto llegan a la sede central y se esfuerzan por detener a Anxiety, quien está fuera de control.

Envidia y Aburrimiento también controlan a Riley en la película animada "Inside Out 2", pero la nueva líder es Ansiedad, lo que desencadena el caos (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “INSIDE OUT 2″?

Las emociones de Riley son un caos, no entiende lo que está pasando. A pesar de que Alegría detiene a Ansiedad y coloca la identidad buena de la niña, las cosas no cambian y se desata una crisis. La angustia y el descontrol se apoderan de Riley, pero sus emociones no saben cómo ayudarla con su lucha interna.

Finalmente, Alegría comprende que no queda más que formar una nueva identidad para Riley, quien recupera la calma y cuenta con el apoyo de sus amigas para superar la crisis. Después de reconciliarse con Bree y Grace, la adolescente disfruta su último juego y demuestra que tiene una vínculo especial con cada una de ellas, lo que le permite conseguir un puesto en el equipo del próximo año.

Todas las emociones comprenden una vez más que deben unir fuerzas y trabajar en armonía para ayudar a Riley, quien reconoce sus errores y obtiene nuevas herramientas para afrontar los desafíos de la vida. ¿Realmente es el final del camino de Riley y sus emociones? ¿habrá una secuela de “Inside Out 2″?

En una entrevista con ComicBook, el director de “Inside Out 2″ reveló que varias ideas no llegaron al montaje final, por lo tanto, espera una tercera película. “Me encanta este mundo. Es un mundo fantástico para jugar, y las ideas surgen de jugar en este mundo, tanto para las ubicaciones como para los personajes”, dijo. “Hay tantas ideas no sólo de la primera película sino especialmente de esta , donde pienso: ‘Es una idea realmente divertida e inteligente. No sé cómo encaja en esta historia en particular, pero debería usarse en algún momento’”.

Riley supera su crisis de identidad al final de la película animada "Inside Out 2" y sus emociones vuelven a trabajar en equipo (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)