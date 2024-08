Tras superar su infancia traumática, Lily Bloom (Blake Lively) empieza su nuevo proyecto de vida en Boston, donde conoce a encantador neurocirujano con el que parece repetir la historia de sus padres en “It Ends With Us” (“Romper el círculo” en español), película romántica dirigida por Justin Baldoni y escrita por Christy Hall. No obstante, cuando el primer amor de Lily reaparece la ayuda a darse cuenta de muchas cosas. ¿Qué otros actores conforman el elenco de la cinta protagonizada por Lively? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La película basada en la novela de 2016 del mismo nombre de Colleen Hoover se grabó en Hoboken, Nueva Jersey, en Field Colony, un espacio de trabajo y galería de arte, desde el 5 de mayo de 2023. La producción se detuvo debido a la huelga de la WGA de 2023 y se reanudó en el barrio de Newport de Jersey City el 5 de enero de 2024.

“It Ends With Us” también cuenta con las actuaciones de Isabela Ferrer, Justin Baldoni, Brandon Sklenar, Alex Neustaedter, Jenny Slate, Hasan Minhaj, Kevin McKidd, Amy Morton, Robert Clohessy, Robin S. Walker, Emily Baldoni, Adam Mondschein, Caroline Siegrist, Robyn Lively, Megan Robinson, Steve Monroe y Daphne Zelle.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “IT ENDS WITH US”

1. Blake Lively como Lily Bloom

Blake Lively, que saltó a la fama con el papel de Serena van der Woodsen en la serie “Gossip Girl” y que apareció en “The Age of Adaline”, “The Shallows” y “A Simple Favor”, asume el rol de Lily Bloom, una mujer que creció en un hogar violento se involucra con un hombre que parece maravilloso hasta que demuestra su lado agresivo. Gracias a su amor de la infancia, ella se da cuenta de la gravedad de la situación. Isabela Ferrer en la encargada de interpretar a la joven Lily.

Lily Bloom (Blake Lively) se niega a aceptar que su relación con Ryle es violenta en la película romántica "It Ends With Us" (Foto: Sony Pictures Releasing)

2. Justin Baldoni como Ryle Kincaid

Justin Baldoni, que participó en “Charmed”, “Everwood”, “CSI: Miami”, “The Suite Life of Zack and Cody”, “The Bold and the Beautiful”, “CSI: NY”, “Finales felices”, “Jane la Virgen” y “Madam Secretary”, da vida a Ryle Kincaid, un neurocirujano y novio de Lily Bloom. Aunque se presenta como alguien amable, resulta ser agresivo y violento.

Ryle Kincaid (Justin Baldoni) se convierte en el esposo de Lily Bloom (Blake Lively) en la película romántica "It Ends With Us" (Foto: Sony Pictures Releasing)

3. Brandon Sklenar como Atlas Corrigan

Brandon Sklenar, conocido por sus papeles en las películas “Midway”, “Mapplethorpe”, “Vice” y en la serie “1923″, interpreta a Atlas Corrigan, el primer amor de Lily Bloom. Cuando se reencuentran la ayuda a darse cuenta de que está repitiendo la historia de sus padres. Alex Neustaedter se encarga del papel en su versión joven.

Brandon Sklenar asume el rol de Atlas Corrigan, el primer amor de Lily, en la película romántica "It Ends With Us" (Foto: Sony Pictures Releasing)

4. Jenny Slate como Allysa

Jenny Slate, que fue parte de “Alvin y las ardillas 3″, “The Secret Life of Pets”, “Brain on Fire”, “The Lego Batman Movie”, “Un don excepcional”, “Venom”, “On the Rocks” y “Everything Everywhere All at Once”, asume el rol de Allysa en “It Ends With Us”. Se trata de la mejor amiga y hermana de Ryle Kincaid.

Jenny Slate interpreta a Allysa, la mejor amiga de Lily (Blake Lively), en la película romántica "It Ends With Us" (Foto: Sony Pictures Releasing)

5. Hasan Minhaj como Marshall

Hasan Minhaj, que participó en “State of Georgia”, “Arrested Development”, “The Daily Show”, “The Final Table”, “Comedians in Cars Getting Coffee” y “The Morning Show”, da vida a Marshall, el mejor amigo de Ryle Kincaid.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto “It Ends With Us”:

Kevin McKidd como Andrew Bloom

Amy Morton como Jenny Bloom

Robert Clohessy como el Sheriff

Robin S. Walker como Doctor Johnson

Emily Baldoni como Doctor Julie

Adam Mondschein como Doctor Dunbar

Caroline Siegrist como Katie

Robyn Lively como Ms. Byland

Megan Robinson como Ms. Smith

Steve Monroe

Daphne Zelle

¿DE QUÉ TRATA “IT ENDS WITH US”?

De acuerdo con la sinopsis oficial, “It Ends With Us” narra “la cautivadora historia de Lily Bloom, una mujer que se sobrepone a una infancia traumática para embarcarse en una nueva vida en Boston y perseguir su sueño de abrir su propio negocio. Un encuentro casual con el encantador neurocirujano Ryle Kincaid desata una intensa conexión entre ellos, pero al tiempo que ambos se enamoran profundamente, Lily comienza a ver en Ryle aspectos que le recuerdan la relación que tenían sus padres.

Cuando el primer amor de Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), repentinamente reaparece en su vida, su relación con Ryle da un vuelco, y Lily se da cuenta de que debe aprender a confiar en su propia fuerza para tomar una difícil elección”.

¿CÓMO VER “IT ENDS WITH US”?

Originalmente, “It Ends With Us” estaba programada para estrenarse el 9 de febrero de 2024, y luego el 21 de junio de 2024, pero la fecha se postergó hasta el 9 de agosto de 2024.