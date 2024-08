¿Qué serías capaz de hacer para conseguir un boleto de lotería premiado? En “Jackpot!” (“Jackpot: ¡Lotería mortal!” en español), película de Amazon Prime Video, está permitido matar al portador antes de que se ponga el sol para reclamar el premio. Cuando Katie Kim encuentra un billete ganador por error se convierte en el objetivo de muchos, así que acepta la protección del agente de protección de loterías amateur Noel Cassidy. ¿Quieres conocer más detalles sobre la comedia de acción? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama y la lista de miembros del elenco.

La cinta dirigida por Paul Feig a partir de un guion escrito por Rob Yescombe tiene como protagonistas a John Cena, Awkwafina y Simu Liu. Mientras que Ayden Mayeri, Sean William Scott, Dolly de León, Donald Elise Watkins, Sam Asghari, Michael Hitchcock, Becky Ann Baker, Leslie David Baker, Murray hill, Adam Ray, Taylor Ortega y Holmes también forman parte del reparto.

¿DE QUÉ TRATA “JACKPOT!”?

De acuerdo con la sinopsis de Amazon Prime Video, en “Jackpot: ¡Lotería mortal!”, “en un futuro cercano, existe una ‘Gran Lotería’. La trampa: matar al ganador antes del atardecer para reclamar legalmente su premio multimillonario. Cuando Katie Kim obtiene el boleto ganador por accidente, une fuerzas con el agente de protección de la lotería principiante Noel Cassidy, quien debe ayudarla a sobrevivir hasta el atardecer a cambio de una parte del premio”.

Por lo que he visto en el tráiler, la película se ambienta en el año 2030 y se desarrolla en California, donde Katie descubre que es la nueva ganadora de la lotería durante un casting. Por supuesto, todos los interesados empiezan a perseguirla para asesinarla, pero antes de que logren su objetivo aparece Noel al rescate. Al principio, la protagonista no confía en el agente, no obstante, se vuelve su única oportunidad para sobrevivir hasta el final del día.

John Cena interpreta a Noel mientras que Awkwafina interpreta a Katie en la película "Jackpot: ¡Lotería mortal!" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO VER “JACKPOT!”?

“Jackpot: ¡Lotería mortal!” se estrenará el jueves 15 de agosto de 2024 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva comedia solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “JACKPOT: ¡LOTERÍA MORTAL!”

ACTORES Y PERSONAJES DE “JACKPOT!”

John Cena como Noel

Awkwafina como Katie

Simu Liu como Louis Lewis

Ayden Mayeri

Sean William Scott

Dolly de León

Donald Elise Watkins

Sam Asghari

Michael Hitchcock

Becky Ann Baker

Leslie David Baker

Murray hill

Adam Ray

Taylor Ortega

Holmes

Awkwafina asume el rol de Katie, la ganadora del gran premio, en la comedia de acción "Jackpot: ¡Lotería mortal!" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “JACKPOT!”?

“Jackpot!”, que cuenta con John Cena, Zack Roth y Yescombe como productores ejecutivos, tiene una duración de 104 minutos, es decir, 1 hora y 44 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “JACKPOT!”?

La fotografía principal de “Jackpot: ¡Lotería mortal!”, producida por Joe Roth, Jeff Kirschenbaum, Feig y Laura Fischer, comenzó en marzo de 2023.