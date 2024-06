“Jerarquía” es una de las series coreanas de Netflix que ha llamado la atención de muchos curiosos, pues -debido a su temática- no solo ha sido comparada con el éxito español “Élite”, sino que también ha atraído a los fans de Lee Chae-Min, Roh Jeong-eui y Lee Won-jung, quienes lideran el elenco. Pero, ¿conoces a todos los actores y personajes de la producción? Pues, si la respuesta es negativa, no te preocupes. En las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide).

También conocida como “Hairaki” y “Hierarchy”, esta serie se compone de 7 capítulos en total y la trama se desarrolla en un prestigioso instituto.

Allí, el 0.01 % de los alumnos tiene el control de todo. Sin embargo, la llegada de un nuevo estudiante de intercambio bastante reservado logrará abrir una grieta en ese mundo insondable.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jerarquía”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “JERARQUÍA”?

1. Roh Jeong-eui como Jung Jae-yi

Para saber quién es quién en la serie de Netflix, debemos empezar con una de las protagonistas: Jung Jae-yi. Ella es la reina de la escuela secundaria Jooshin y la heredera del Grupo Jaeyul, seleccionada desde su nacimiento para asistir a esta institución educativa.

Está interpretada por Roh Jeong-eui, a quien también hemos visto en producciones como “Cazadores en tierra inhóspita”, “Aquel verano inolvidable”, “The Phone” y “18 otra vez”.

Roh Jeong-eui como Jung Jae-yi en una escena de la serie "Jerarquía" (Foto: Netflix)

2. Lee Chae-min como Kang Ha

Kang Ha es un misterioso estudiante becado y transferido a la escuela secundaria Jooshin. Detrás de su brillante sonrisa, guarda un gran secreto.

El actor que le da vida al personaje es Lee Chae-Min, famoso por su trabajo previo en la serie “Nos vemos en mi 19ª vida”.

Lee Chae-min interpreta a Kang Ha en una escena de la serie "Jerarquía" (Foto: Netflix)

3. Kim Jae-won como Kim Ri-an

Kim Ri-an es el estudiante número uno de la escuela y sucesor del poderoso Grupo Jooshin. El artista que asume este rol es Kim Jae-won, también integrante de los elencos de “King the Land”, “Stealer: The Treasure Keeper” y “Fall for You”.

Kim Jae-won le da vida a Kim Ri-an en la serie "Jerarquía" (Foto: Netflix)

4. Ji Hye-won como Yoon He-ra

Yoon He-ra es una joven bastante insegura, pero muy rica. Resulta que es la hija menor de International Yoon, una importante empresa comercial coreana.

La estrella que se pone en la piel del personaje es Ji Hye-won, cuya filmografía incluye los títulos “My Perfect Stranger”, “The Sound of Magic”, “It’s Okay to Not Be Okay” y “Dr. Romantic”.

Ji Hye-won como Yoon He-ra en una escena de la serie "Jerarquía" (Foto: Netflix)

5. Lee Won-jung como Lee Woo-jin

Lee Woo-jin es el segundo hijo de una familia reconocida por su experiencia política. Él parece encarnar la bondad en su grupo de amigos.

Está interpretado por Lee Won-jung, reconocido por sus papeles en “My Perfect Stranger”, “Extraordinary Attorney Woo”, “New Normal Zine” y “Live On”.

Lee Won-jung interpreta a Lee Woo-jin en la serie "Jerarquía" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Jerarquía”:

Kim Tae-jung como Choi Yoon-seok, el tercer hijo del Jefe de Estado Mayor del Ejército. Se caracteriza por ser rebelde, popular y por ser el mejor luchador de la escuela.

Kwon Eun-bin como Ye-ji, otra estudiante.

otra estudiante. Yoon Seok-ho como Tae-ho, un estudiante que tuvo una conexión pasada con Ha.

un estudiante que tuvo una conexión pasada con Ha. Seo Jun como Kim Seon-woo, un estudiante de primer año en la escuela secundaria Jooshin.

un estudiante de primer año en la escuela secundaria Jooshin. Kim Min-chul como In-han, un estudiante tranquilo y atento de la escuela secundaria Jooshin que falleció en un accidente.

un estudiante tranquilo y atento de la escuela secundaria Jooshin que falleció en un accidente. Pyo Young-seo como Ba-da

Seo Beom-joon

Lee Min-goo

Choi Yoon-woo