El esperado momento de “Jujutsu Kaisen” ha llegado. Y no me refiero a la derrota de Ryomen Sukuna, sino a la Expansión de Dominio de Yuji Itadori. El episodio 264 del manga de Gege Akutami ha mostrado el panel anhelado por los lectores de esta ficción japonesa. No faltaba menos, ya que la gran mayoría de personajes han intentado de todo para vencer al Rey de las Maldiciones y han fracasado y muerto en el proceso, incluso hasta los más fuertes como Satoru Gojo y Yuta Okkotsu.

En el episodio 263, el pequeño Dominio de Yuta, quien poseyó el cadáver de Gojo, se rompió y Sukuna sobrevivió al ataque de Púrpura. Itadori y Aoi Todo atacaron con sus golpes combinados al villano.

Sin embargo, cuando parecía que la pelea física no llevaba a ninguna parte, reapareció Ángel, en el cielo, justo debajo de la cabeza de los peleadores. Y lanzó la Escalera de Jacob para separar a Megumi de Sukuna.

Sin embargo, el episodio 264 mostró que Sukuna subió por la Escalera de Jacob y repelió el ataque de Ángel. Incluso estuvo a punto de matarla con un Black Flash, pero Todo la protegió a tiempo. Así, reinició la pelea a puños y patadas con Itadori.

¿CÓMO ES LA EXPANSIÓN DE DOMINIO DE YUJI ITADORI EN EL MANGA DE “JUJUTSU KAISEN”?

La Expansión de Dominio de Yuji Itadori apareció por primera vez en el episodio 264 del manga de “Jujutsu Kaisen”. El protagonista de la historia de Gege Akutami la empleó durante su pelea contra Sukuna, después de que este lograra escapar de la Escalera de Jacob de Ángel.

Antes de expandir su Dominio, Itadori recordó las palabras de Satoru Gojo cuando activó el Vacío Infinito en su pelea contra Jogo. Le explicó que expandir su Dominio no solo aumentaba sus poderes, sino que también le aseguraba que todos sus ataques acertaran.

Yuji Itadori hace la Expansión de Dominio en el manga de “Jujutsu Kaisen” (Foto: Shueisha)

Momentos antes, se vio que Sukuna había esquivado con facilidad los intentos de Yuji de acertarle el Desmantelar, con el fin de separar su alma de la de Megumi Fushiguro. Sukuna, tras vencer a Ángel y Todo con un Black Flash y recuperar su Técnica de Maldición Inversa, estaba confiado de que podía vencer fácilmente a Itadori.

Solo le bastaba con esquivar sus golpes para evitar que lo sacaran del cuerpo de Fushiguro. Sin embargo, la Expansión de Dominio de Itadori lo llevó a una estación de tren, una dimensión donde reaparece como huésped del cuerpo de Yuji, mientras que este, liberado de Sukuna, le dice: “Vamos”.

Itadori y Sukuna en una estación del tren, lo que sería el Dominio del primero (Foto: Shueisha)

La mueca de odio y desconcierto de Sukuna es un indicador de que ha caído en el dominio de Itadori, un poder desconocido y del que se tienen pocos datos hasta el episodio 264. Si Sukuna no tiene un as bajo la manga, lo más probable es que Itadori esta vez sí le acierte el Desmantelar para separarlo de Megumi.

¿La estación del tren del dominio de Itadori se adelantó en el primer opening del anime de “Jujutsu Kaisen”? Es una posibilidad. No se puede descartar. Quizá los “spoilers falsos” de las canciones no eran tan descabellados como se pensaba.

Sukuna al final del episodio 264 del manga de “Jujutsu Kaisen” (Foto: Shueisha)

¿CÓMO LEER EL MANGA DE “JUJUTSU KAISEN”?

El manga de “Jujutsu Kaisen” se encuentra disponible en la aplicación y la página web Manga Plus de Shueisha. Los episodios de la creación de Gege Akutami suele estar disponible los domingos, cuando no hay descansos.