El manga de “Jujutsu Kaisen” ha sorprendido por un repentino anuncio: tendrá un descanso de dos semanas a partir del episodio 262. La inesperada pausa se da en uno de los momentos claves de la historia de Gege Akutami, cuando Yuta Okkotsu reapareció en el cuerpo de Satoru Gojo para volver a enfrentarse a Sukuna en el área deshabitada de Shinjuku.

Lo que parecía un meme mal hecho se convirtió en una realidad. Gojo reapareció pero poseído por Yuta y con las marcas de costuras en la cabeza como cuando el cadáver de Suguro Geto estuvo dominado por Kenjaku.

La habilidad del hechicero milenario fue copiada por Yuta después de que Rika se comiera el cuerpo del derrotado Kenjaku. De esta manera, Okkotsu optó por su última carta tras ser herido como su maestro por el corte que parte al mundo del Rey de las Maldiciones.

Yuta, de esta manera, solo tiene cerca de cinco minutos para mantenerse en el cuerpo de Gojo, con el Vacío Infinito como su gran arma. Después de ese tiempo, no se sabe si Okkotsu morirá o si se quedará en el cuerpo de Satoru. En medio de esa expectativa, el manga tendrá una repentina pausa y te cuento cuál es la razón.

¿POR QUÉ EL MANGA DE “JUJUTSU KAISEN” DESCANSARÁ DOS SEMANAS?

El manga de “Jujutsu Kaisen” entra en descanso por dos semanas después de la publicación del capítulo 262, debido a la salud del mangaka Gege Akutami. El creador de la historia de hechiceros se pronunció sobre su estado.

“No me he estado sintiendo bien en estos días. Es muy extraño. Lamento mucho los inconvenientes”, fue el mensaje que compartió Gege junto al episodio de “Jujutsu Kaisen”.

El dibujo que acompaña al mensaje tiene a un gato, su avatar habitual, con una mascarilla y unas lágrimas en los ojos. Los seguidores del manga especulan que se trate de un problema relacionado al sistema respiratorio, pero no hay nada confirmado.

Por este motivo, además, el capítulo 262 del manga de “Jujutsu Kaisen” solo tuvo siete páginas en su reciente edición. Se espera la pronta recuperación de Gege Akutami y el reinicio de la pelea entre Yuta (en el cuerpo de Gojo) y Sukuna.

Yuta, en el cuerpo de Gojo, se enfrenta a Sukuna en el capítulo 262 del manga de “Jujutsu Kaisen" (Foto: Shueisha)

¿CÓMO LEER EL MANGA DE “JUJUTSU KAISEN”?

El manga de “Jujutsu Kaisen” está disponible en la aplicación y la página web Manga Plus de Shueisha. Los episodios de la creación de Gege Akutami suele estar disponible los domingos, cuando no hay descansos.