Si eres fanático de la mitología griega, prepárate para disfrutar de “Kaos”, la nueva serie de Netflix que promete mezclar lo mejor de “Percy Jackson” con una dosis de comedia negra perfecta para un público más maduro. Con un elenco encabezado por el siempre carismático Jeff Goldblum, esta serie reimagina a los dioses del Olimpo con un toque contemporáneo y un giro oscuro que te mantendrá al borde del asiento. ¿Intrigado? Aquí te cuento todo lo que necesitas saber sobre el reparto y los personajes que darán vida a esta épica historia.

¿De qué trata “Kaos”? La serie sigue a Zeus, un dios todopoderoso que, al descubrir una arruga en su frente, entra en pánico al creer que es el inicio de una profecía apocalíptica. Su paranoia lo lleva a tomar decisiones peligrosas que amenazan tanto a los dioses como a la humanidad. Paralelamente, tres humanos descubren conexiones ocultas con el mundo divino, revelando conspiraciones que podrían alterar el destino de todos.

“Kaos” llegará a Netflix el 29 de agosto de 2024, así que marca la fecha en tu calendario. Antes de sumergirte en esta aventura llena de deidades, intrigas y humor oscuro, no te pierdas el tráiler que te dará un adelanto de lo que está por venir.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL REPARTO DE “KAOS”?

1. Jeff Goldblum como Zeus

Jeff Goldblum, con su característico carisma, encarna a Zeus, el todopoderoso rey del Olimpo que enfrenta una crisis existencial al descubrir una arruga en su frente, creyendo que es el presagio de una profecía que anuncia la caída de los dioses. Mientras Zeus lucha por mantener su dominio, sus acciones impulsivas amenazan la supervivencia del mundo. Goldblum es conocido por sus icónicas actuaciones en clásicos como “Jurassic Park” y “Independence Day”, donde siempre ha mostrado su habilidad para equilibrar lo épico con un toque de excentricidad.

2. Janet McTeer como Hera

Janet McTeer como Hera y Jeff Goldblum como Zeus en la serie "Kaos" (Foto: Netflix)

Janet McTeer aporta su poderosa presencia a Hera, la reina de los dioses y esposa (y hermana) de Zeus. Hera, atrapada en un matrimonio complicado, guarda un secreto que podría destruir su existencia si Zeus lo descubre. Mientras su esposo se desliza hacia la locura, Hera debe navegar entre la lealtad y la autoconservación. McTeer, con una carrera destacada en el cine y la televisión, es conocida por su trabajo en “Ozark”, “The Menu”, y la serie “Divergente”, donde siempre ha brillado en papeles complejos y llenos de matices.

3. Cliff Curtis como Poseidón

Cliff Curtis como Poseidón, uno de los hermanos de Zeus en "Kaos" (Foto: Netflix)

Cliff Curtis trae a la vida a un Poseidón relajado y amante del placer, que prefiere pasar sus días en un yate que en medio del caos divino. Sin embargo, la paranoia de Zeus amenaza con arrastrarlo a un conflicto familiar que podría poner en peligro a aquellos que ama. Curtis, un actor neozelandés con una amplia gama de roles, ha sido el rostro de personajes memorables en “Avatar: The Way of Water” y “The Meg”, donde su presencia en pantalla siempre deja una marca duradera.

4. David Thewlis como Hades

David Thewlis se convierte en Hades, el dios del inframundo que, a diferencia de sus hermanos, toma en serio la ominosa profecía que Zeus ignora. Mientras Zeus se preocupa por arrugas, Hades trabaja incansablemente, manteniendo el equilibrio entre la vida y la muerte. Thewlis, aclamado por su interpretación de Remus Lupin en la saga de “Harry Potter”, y más recientemente como John Dee en “The Sandman”, es conocido por su habilidad para interpretar personajes con una profundidad oscura y conmovedora.

5. Debi Mazar como Medusa

Debi Mazar da vida a Medusa, una figura que, aunque ha estado muerta por mucho tiempo, todavía ejerce su influencia desde la ribera del río Lethe. Con su cabello de serpientes, Medusa es más que una simple burócrata del inframundo; es un personaje con una agenda propia, cuya presencia complica la vida de los mortales y dioses por igual. Mazar, quien es recordada por su papel como la astuta agente de prensa Shauna Roberts en “Entourage”, continúa demostrando su versatilidad al abordar este papel mitológico con su inconfundible estilo.

Otros actores y personajes de “Kaos”:

Killian Scott como Orfeo

Stephen Dillane como Prometeo

Aurora Perrineau como Riddy (Eurydice)

Misia Butler como Caneus

Leila Farzad como Ari

Nabhaan Rizwan como Dionisio

Rakie Ayola como Perséfone

Amanda Douge como Andrómaca

