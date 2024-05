¡“Kimetsu no Yaiba” está de regreso! Para alegría de los fanáticos de “Demon Slayer”, la cuarta temporada del famoso anime está cada vez más cerca de ver la luz. Así, la adaptación del Arco del Entrenamiento Hashira -el más corto del manga de Koyoharu Gotougue- busca satisfacer las expectativas del público. Entonces, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría conocer los detalles detrás del estreno de cada capítulo de esta entrega del show. Por ello, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que se sabe al respecto.

Vale precisar que “Kimetsu no Yaiba” es un anime producido por Ufotable y, desde abril del 2019, llevala interesante historia de Tanjiro Kamado alrededor del mundo.

En ese sentido, el proyecto televisivo ha sido alabado por su trama, su animación, sus secuencias de acción y otros detalles que lo han hecho ganarse un lugar especial en el corazón de sus fanáticos.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 4 de “Demon Slayer”:

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 4 DE “KIMETSU NO YAIBA”?

La cuarta entrega de la serie se compone de 8 capítulos en total, estableciéndose como la temporada más corta del anime.

Como sabemos, la primera tuvo 26 episodios; la segunda, 18; y la tercera, 11. Lo que evidencia que la tendencia a la baja continúa.

Aunque, a decir verdad, el Arco del Entrenamiento Hashira solo consta de 9 capítulos en el manga, por lo que parece que se ha respetado la proporción del material original.

GUÍA DE EPISODIOS DE LA TEMPORADA 4 DE “KIMETSU NO YAIBA”

La temporada 4 de “Kimetsu no Yaiba” comienza el 12 de mayo de 2024, con la emisión del episodio de una hora “To Defeat Muzan Kibutsuji” (”Derrotar a Muzan Kibutsuji”).

Cabe resaltar que este capítulo ya fue incluido en la película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training”, por lo que quienes fueron a verla al cine saben lo que ocurre en su trama.

Además, aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento del resto de episodios de la serie, pero se especula que estos se estrenarán cada domingo. Así, según As, la emisión de la cuarta temporada del show terminaría el 30 de junio.

No obstante, te recomiendo que guardes esta nota, pues será actualizada con la información oficial sobre la guía de capítulos ni bien sea publicada.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE LA TEMPORADA 4 DE “KIMETSU NO YAIBA”?

Teniendo en cuenta que el primer capítulo de “Kimetsu no Yaiba” - Temporada 4 se estrena a las 11:15 p.m. JST (hora estándar japonesa), se espera que el resto de episodios respete esa programación.

Presta atención a la lista de zonas horarias:

GMT+8: 10:15 p.m.

10:15 p.m. ET (Eastern Time): 10:15 a.m.

10:15 a.m. PT (Pacific Time) : 7:15 a.m.

: 7:15 a.m. CT (Central Time): 9:15 a.m.

9:15 a.m. GMT (Western European Time): 2:15 p.m.

2:15 p.m. CET (Central European Time): 4:15 a.m.

4:15 a.m. IST (Indian Standard Time): 7:45 p.m.

¿CÓMO VER LOS CAPÍTULOS DE LA TEMPORADA 4 DE “KIMETSU NO YAIBA”?

Las tres primeras entregas del anime “Kimetsu no Yaiba” se encuentran disponibles en las plataformas de streaming Crunchyroll y Netflix.

Sin embargo, la temporada 4 solo se verá en la primera, hasta que haya un anuncio posterior por parte de Netflix.