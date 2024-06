Luego del episodio final de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- Hashira Training Arc” en Japón, una nueva noticia alegrará a los fans del famoso anime en todo el mundo: se trata de una nueva trilogía de películas llamada “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- Castillo Infinito”, la cual estaría ambientada en el arco final de la serie manga. ¿Quieres saber más? Te lo cuento aquí en Mag.

El cine se prepara para la llegada del universo “Demon Slayer” gracias a Crunchyroll y Pictures Entertainment. Ambas compañías anunciaron los estrenos mundiales de la trilogía de películas, a excepción de algunos países asiáticos y Japón.

Como bien sabemos, la noticia ha alegrado a miles de fanáticos de la franquicia, quienes se encontraban algo sentidos luego del último capítulo de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- Hashira Training Arc”.

Pero, ¿qué se sabe del estreno de esta trilogía de películas y cuándo llegaría al cine?

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TRILOGÍA DE PELÍCULAS DE “DEMON SLAYER”?

De momento, no se confirmó ninguna fecha de lanzamiento o estreno, pero lo más probable es que se haga oficial en los próximos días.

Se prevé que la trilogía de películas contará el arco final del manga hecho anime (Foto: Cruchynroll)

Para los seguidores de Demon Slayer, las películas no son algo nuevo. Desde el estreno de Mugen Train, se han producido películas en formato de resumen para mantener la continuidad narrativa. “Demon Slayer: To the Swordsmith Village” incluso se convirtió en la tercera película de anime más vista en países como México.

En caso de que ocurra, Kimetsu no Yaiba imitaría lo hecho por otros productos como Shingeki no Kyojin, que también finalizó su historia con películas.

TRÁILER OFICIAL DE “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO”

A continuación, te dejaré el tráiler oficial de la nueva trilogía “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito”.

¿CÓMO VER “KIMETSU NO YAIBA”?

El anime de “Kimetsu no Yaiba” está disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll. Para ver los episodios completos, de manera online y sin publicidad, debes contar con una cuenta Premium.

