Además de ser una de las películas más esperadas del 2024, “Kinds of Kindness” es el cuarto proyecto de Yorgos Lanthimos y Emma Stone después del cortometraje “Bleat” (2022) y los largometrajes “The Favourite” (2018) y “Poor Things” de 2023. La cinta coescrita por Efthimis Filippou presenta tres historias distintas, pero poco conectadas bajo los títulos: “The Death of RMF”, “RMF is Flying” y “RMF Eats a Sandwich”. A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama, el tráiler y la lista de miembros del reparto.

“Fue significativo para él después de que hiciéramos ‘Poor Things’, cinco años después de que hiciéramos ‘The Favourite’. Y se había tomado un descanso todo ese tiempo. No había hecho ninguna película en el medio. Así que esto fue nueve meses después de que filmáramos ‘Pobres criaturas’. Estar de regreso en este mundo con Efthymis y un mundo propio, había una sensación de alegría para él y, en consecuencia, para todos nosotros, pero están sucediendo temas y situaciones difíciles, así que definitivamente no es pan comido”, comentó Emma Stone a IndieWire.

Además de Stone, “Kinds of Kindness” cuenta con un elenco conformado por Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie y Hunter Schafer, quienes interpretan distintos personajes en las tres historias.

Hong Chau y Jesse Plemons en una de las tres historias de la comedia de antología "Kinds of Kindness" (Foto: Searchlight Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “KINDS OF KINDNESS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Kinds of Kindness”, se trata de “una fábula en forma de tríptico que narra tres historias: la de un hombre atrapado que intenta tomar las riendas de su propia vida; la de un policía aterrado porque su mujer, que había desaparecido en el mar, ha vuelto y parece otra persona; y la de una mujer decidida a encontrar a alguien con un don especial, destinado a convertirse en un prodigioso líder espiritual”.

En una entrevista con The Guardian, Lanthimos señaló que se trata de “una película contemporánea, ambientada en Estados Unidos: tres historias diferentes, con cuatro o cinco actores que interpretan un papel en cada historia, por lo que todos interpretan tres papeles diferentes. En realidad, fue casi como hacer tres películas”.

Durante el Festival de Cine de Cannes, el director de “Kinds of Kindness” dijo a Deadline: “Básicamente, son como tres historias cortas. Así que, por su naturaleza, no hay tanta información sobre los personajes o su historia de fondo. Aparte del hecho de que de todos modos me gusta eso, lanzar a la gente a un mundo, a ciertas situaciones, e intentar y descubrirlo, lo encuentro más atractivo”.

¿CÓMO VER “KINDS OF KINDNESS”?

“Kinds of Kindness” tuvo su estreno mundial en el 77º Festival de Cine de Cannes el 17 de mayo de 2024 y está programado que Searchlight Pictures lo estrene en cines de manera limitada en los Estados Unidos el viernes 21 de junio.

Fecha de estreno de “Kinds of Kindness” en Estados Unidos: 21 de junio de 2024

Fecha de estreno de “Kinds of Kindness” en Reino Unido: 28 de junio de 2024

Fecha de estreno de “Kinds of Kindness” en España: 28 de junio de 2024

Fecha de estreno de “Kinds of Kindness” en Argentina: 22 de agosto de 2024

Fecha de estreno de “Kinds of Kindness” en Ecuador: 21 de junio de 2024

Fecha de estreno de “Kinds of Kindness” en Brasil: 22 de agosto de 2024

Fecha de estreno de “Kinds of Kindness” en Japón: 27 de septiembre de 2024

TRÁILER DE “KINDS OF KINDNESS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “KINDS OF KINDNESS”

Emma Stone como Rita (“The Death of R.M.F”), Liz (“R.M.F. is Flying”) y Emily (“R.M.F. Eats a Sandwich”)

Jesse Plemons como Robert (“The Death of R.M.F”), Daniel (“R.M.F. is Flying”) y Andrew (“R.M.F. Eats a Sandwich”)

Willem Dafoe como Raymond (“The Death of R.M.F”), George (“R.M.F. is Flying”) y Omi (“R.M.F. Eats a Sandwich”)

Margaret Qualley como Vivian (“The Death of R.M.F”), Martha y Ruth (“R.M.F. is Flying”) y Rebecca (“R.M.F. Eats a Sandwich”)

Hong Chau como Sarah (“The Death of R.M.F”), Sharon (“R.M.F. is Flying”) y Aka (“R.M.F. Eats a Sandwich”)

Joe Alwyn como hombre de coleccionables (“The Death of R.M.F”), Jerry (“R.M.F. is Flying”) y Joseph (“R.M.F. Eats a Sandwich”)

Mamoudou Athie como Will (“The Death of R.M.F”), Neil (“R.M.F. is Flying”) y enfermera de la morgue (“R.M.F. Eats a Sandwich”)

Hunter Schafer como Anna (“R.M.F. Eats a Sandwich”)

Yorgos Stefanakos como R.M.F

Merah Benoit como la hija de Emily (“R.M.F. Eats a Sandwich”)

Margaret Qualley, Jesse Plemons y Willem Dafoe en la comedia de antología "Kinds of Kindness" (Foto: Searchlight Pictures)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “KINDS OF KINDNESS”?

“Kinds of Kindness”, que cuenta con Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos y Kasia Malipan como productores, tiene una duración de 165 minutos, es decir, 2 horas y 45 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “KINDS OF KINDNESS”?

El rodaje de “Kinds of Kindness”, producida por las compañías como Element Pictures, Film4 y TSG Entertainment, se llevó a cabo entre el 24 de octubre y el 16 de diciembre de 2022 en Nueva Orleans.