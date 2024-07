La temporada 2 de la serie alemana “Kleo” ya está disponible en Netflix, por lo que miles de suscriptores del servicio de streaming han podido disfrutar de los 6 nuevos episodios de esta emocionante historia de suspenso. Así, si llegaste a esta nota, quizá eres uno de ellos y, tras ver la season 2, te quedaste con algunas dudas sobre su conclusión. Por eso, en las siguientes líneas, te presento su final explicado (ending explained). ¡Presta atención!

Vale precisar que, a lo largo de la temporada, la búsqueda de la maleta roja continúa. De esta manera, mientras Kleo está decidida a encontrarla y destruirla de una vez por todas, Sven hace todo lo posible por redimirse para que puedan volver a trabajar juntos.

No obstante, el contenido de la maleta roja tiene un rol clave en la reorganización de Alemania y Europa tras la Guerra Fría, por lo que la KGB y la CIA también le siguen la pista... y Kleo pronto se convierte en el blanco de ambos servicios secretos.

Por si fuera poco, esto no es todo: resulta que mientras la expespía tiene el futuro de todo un continente en sus manos, el pasado que quiere dejar atrás se infiltra en su presente.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “KLEO” - TEMPORADA 2?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de la segunda entrega de la serie de Netflix, se revela que Nikolai Zhukov es el padre biológico de Kleo, por lo que la joven sabe que la única manera de ponerle fin a sus planes es matándolo y destruyendo el pacto.

Entonces, el enfrentamiento entre los dos se da en la Torre de los Conquistadores del Espacio. Allí, Nikolai había escondido el pacto y Kleo y Sven pudieron recuperarlo, vestidos como oficiales soviéticos.

Sin embargo, al salir, se encuentran cara a cara con Rose Carmichael, quien intenta convencer a la chica de que entregue el documento a cambio de una carta que modificaría su vida.

No obstante, esto no va a ninguna parte... pues Nikolai llega al lugar y le dispara a Rose por la espalda, decidido a matar a su hija si es que ella no le devolvía lo que le había robado.

Frente a esto, Kleo también parece convencida de acabar con su padre, pero no consigue apretar el gatillo de su arma. Aunque, con el fin de provocarlo, quema el pacto frente a sus ojos.

Así, totalmente furioso, Nikolai le dispara a Kleo, sin imaginarse que Sven intervendría y recibiría la bala por su amada. Como respuesta, la chica le dispara a su papá en el cuello y termina, de una vez por todas, con su reinado del terror.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “KLEO” - TEMPORADA 2?

Afortunadamente, Sven sobrevivió al disparo porque la bala impactó en una medalla que llevaba en el pecho. De esta forma, Kleo se muestra agradecida con la idea de no perderlo y sella su unión con un esperado beso. Ah, y la joven también confiesa que el pacto nunca estuvo en peligro de las llamas, pues lo tenía escondido todo el tiempo.

Por otro lado, también descubrimos cuál era la gran revelación de Rose sobre la vida de nuestra protagonista y es que, básicamente, su hermano gemelo Harald Straub es astronauta de Roscosmos. Entonces, parece que él está decidido a volver a la Tierra para, probablemente, vengar la muerte de su progenitor.

Uwe, por su parte, aún sigue vivo. En ese sentido, es posible que vaya nuevamente detrás de Kleo en una potencial tercera temporada de la serie de Netflix.

Finalmente, todavía queda saber qué pasará entre Kleo y Sven. Quizá regresen a Berlín Oriental o a una Alemania unificada y planifiquen su futuro juntos. Sin embargo, es claro que se han establecido los enemigos a los que deberán vencer en los próximos episodios.

Y a ti, ¿te gustó este desenlace? ¿Qué disfrutarías ver en una season 3?

Jella Haase es la figura principal del póster de la temporada 2 de "Kleo", serie alemana de suspenso (Foto: Netflix)