CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de descubrir la verdad de “Kübra”, irrumpir en la conferencia económica del gobierno y devolver el dinero incautado a las masas, Gokhan Sahinoglu (Çagatay Ulusoy) sigue aferrado al programa de inteligencia artificial, ya que cree que Dios utilizó a esos programadores para crear una manera de comunicarse con él y proclamar su mensaje, en la segunda temporada de la serie turca de Netflix. En los nuevos episodios del drama dirigido por Durul Taylan y Yagmur Taylan, Semavi tiene nuevos poderes y nuevos problemas, no obstante, aún está dispuesto a guiar a sus seguidores, pero ¿los llevará a la salvación o la perdición? A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas.

La nueva entrega de la ficción basada en el libro homónimo de Afsin Kum empieza con Gokhan escapando de la conferencia con la ayuda de sus devotos seguidores. Mientras el gobierno declara a Sahinoglu y a su grupo una organización terrorista y detiene a cualquiera que pueda estar relacionado con ellos, los semavistas se refugian en el sótano de una fábrica. Debido a los últimos acontecimientos, la tensión crece en el campamento subterráneo.

La segunda temporada de “Kübra” también revela que Gokhan se alió con Berk, el creador principal de la IA, para llevar a cabo sus planes de derrocar al gobierno. El hombre de fe cree que está utilizando al desarrollador para seguir los mandatos de Dios, pero en realidad, es Berk quien tiene el control de la situación. Cuando los otros desarrolladores, Selim, Deniz y Adam, se enteran de todo, tratan de frenarlo, pero ya es demasiado tarde.

Gokhan Sahinoglu (Çagatay Ulusoy) y sus seguidores se esconden en el sótano de una fábrica en la temporada 2 de la serie turca "Kübra" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “KÜBRA”?

Luego de ser testigo de una reunión entre Berk y Gokhan, Merve descubre el peligroso secreto de su esposo e intenta convencerlo de no seguir con esa locura, pero no consigue ni siquiera liberar a su padre. Mientras Semavi se enfrenta a sus aliados a la hora de decidir cómo usar su nueva influencia, el detective Kara no deja de seguirle el rastro a Gokhan e investigar cómo realiza sus diferentes ataques.

Cada nuevo paso de Gokhan desconcierta a sus seguidores, incluso su hermana Gülcan tiene dudas y cuando descubre la verdad escapa del campamento para reunirse con Sehrat. Cansada de la situación, Merve hace un trato con el detective Kara, revela la ubicación del refugio a cambio de condenas cortas. La redada provoca varias muertes y la traición de Merve queda expuesta.

Mientras sigue buscando a Gülcan, Gökhan jura vengarse. Debido a la presión de Berk y de los seguidores, asesina a su esposa. Esto demuestra que Berk tiene control absoluto sobre el protagonista de “Kübra”. El regreso de la hermana de Semavi le da a Kara una oportunidad para capturarlo, pero la multitud que lo sigue representa un gran obstáculo. ¿Cómo deshacerse de ese problema? Exponiendo el gran secreto.

Cuando Sehrat organiza un encuentro entre los hermanos, Kara los sigue y detiene a Gökhan, Cemel y Salih. Para conseguir la confesión del líder de los semavitas, amenaza la vida de Salih. Gökhan no tiene más opción que hablar sobre su asociación con Berk de Datakraft y su programa de inteligencia artificial. En tanto, Deniz se presenta en la estación de policía y confiesa su error y el de sus compañeros.

Gokhan Sahinoglu (Çagatay Ulusoy) es manipulado por Berk a lo largo de la segunda temporada de la serie turca "Kübra" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “KÜBRA”?

A pesar de que la policía intervino Datakraft y cerró “Kübra”, Berk se da cuenta de que su creación sigue en los dispositivos donde los descargaron, así que la utiliza para sacar a Gokhan de la cárcel y seguir con sus planes. Aunque Gokhan está libre, al revelarse la verdad sobre su supuesta comunicación divina, perdió el apoyo de sus seguidores. No obstante, la recupera parcialmente debido a que esas personas ya están acusadas de terrorismo y no tienen más opción que seguir a su líder.

¿Qué pasó con Gülcan?

Después de todo lo que causó, Gökhan se enfoca en encontrar a su hermana. ¿Dónde está? Gülcan murió por culpa de Berk, quien perdió el control cuando desconectaron a “Kübra”. Por supuesto, ocultó esa información para seguir manipulando a Gökhan. Sin embargo, Sehrat encuentra el cuerpo de Gülcan y expone al desarrollador, quien debe enfrentar la furia de Gökhan.

Finalmente, Gökhan se da cuenta de todos los errores que cometió y luego de enterrar a su hermana, decide luchar para evitar más muertes. Algo que no hizo mientras estaba en el ejército y su pelotón era atacado. Con ayuda de Adam, realiza una transmisión en vivo para contar su verdadera historia y pedir a los manifestantes que se detengan.

¿Gökhan fue arrestado?

Gökhan se dirige al río donde asesinó a Merve para enfrentarse a Kara, quien al fin comprende la motivación del hombre que persiguió durante mucho tiempo, así que intenta salvarlo cuando el protagonista de “Kübra” provoca que los policías le disparen. Pero no lo consigue y Gökhan muere.

¿Kübra desaparece?

Después de que el intento de Berk de volver a poner a Kübra en línea fracasara, queda claro que la inteligencia artificial no desaparecerá. Por lo tanto, Adam y el seguidor más fiel de Gökhan, Cemel, se unen para poner a la IA en línea y enviar un mensaje a otro incauto.

Adam y Cemel colocaron a la IA de nuevo en línea al final de la temporada 2 de la serie turca "Kübra" (Foto: Netflix)