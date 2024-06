Una actriz que ha trabajado duro para construir una carrera que le permitió mantener a su familia y un asistente de producción que trata de ayudarla a recuperarse de un incidente que arruinó su imagen son los protagonistas de “La Bella y el Sr. Romántico” (“Beauty and Mr. Romantic” en inglés), serie surcoreana de KBS2 y que llega a Netflix. Im Soo-hyang y Ji Hyun-woo son los protagonistas del drama romántico dirigido por Hong Seok-gu. ¿Qué otros actores conforman el reparto de la ficción? A continuación, te comparto la lista de miembros del elenco y otros datos relevantes.

En la serie que tiene 50 episodios, el destino reúne a Park Do Ra, una famosa actriz que enfrenta una caída escandalosa, y a Go Pil Seung, un asistente de producción novato de K-drama, y pone a prueba su incipiente relación. ¿Podrán superar los obstáculos y la presión de la madre de la Do Ra? ¿Los recuerdos del pasado serán más fuertes?

Cha Hwa-yeon, Yang Dae-hyuk, Lee Sang-jun, Yoon Yoo-sun, Lee Doo-il, Im Ye-jin, Lee Young-eun, Park Sang-won, Lee Il-hwa, Go Yoon, Kim Hye-sun, Jung Jae-soon, Han Soo-ah, Heo Jin, Lee Seung-hyung, Kang Seong-min, Won Yu-jin, Nam Jung-gyu y Park Geun-hyung completan el reparto de “La Bella y el Sr. Romántico”, producida por la compañía RaemongRaein con un presupuesto de 16 000 millones de wones.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA BELLA Y EL SR. ROMÁNTICO”

1. Im Soo-hyang como Park Do-ra / Kim Ji-young

Im Soo-hyang, que participó en producciones como “Iris II: New Generation”, “Inspiring Generation”, “Five Enough”, “Criminal Minds”, “Gangnam Beauty”, “Doctor Lawyer” y “Graceful Family”, interpreta a Park Do-ra / Kim Ji-young, una destacada actriz que es controlada por su madre. La encargada de dar vida a la versión adolescente de Do Ra es Lee Seol-ah.

Im Soo-hyang como Park Do-ra / Kim Ji-young, una actriz que pasa por un mal momento, en la serie coreana "La Bella y el Sr. Romántico" (Foto: KBS2)

2. Ji Hyun-woo como Go Pil-seung

Ji Hyun-woo, actor, músico, guitarrista y cantante surcoreano que apareció en “Golden Apple”, “Becoming a Billionaire”, “Trot Lovers”, “Love in Sadness”, “Young Lady and Gentleman” y “Delightfully Deceitful”, asume el rol de Go Pil-seung, un productor de drama novato que sueña con alcanzar el éxito. Moon Seong-hyun interpreta a la versión adolescente.

Ji Hyun-woo como Go Pil-seung, un productor novato, en la serie coreana "La Bella y el Sr. Romántico" (Foto: KBS2)

3. Cha Hwa-yeon como Baek Mi-ja

Cha Hwa-yeon, que fue parte de “City Hall”, “My Princess”, “Protect the Boss”, “A Gentleman’s Dignity”, “Missing You”, “Flower of Revenge”, “My Secret Hotel”, “Now, We Are Breaking Up” y “The Real Has Come!”, da vida a Baek Mi-ja en “La Bella y el Sr. Romántico”. Se trata de la madre de Do-ra.

Cha Hwa-yeon como Baek Mi-ja, la madre de Do Ra, en la serie coreana "La Bella y el Sr. Romántico" (Foto: Netflix)

4. Yang Dae-hyuk como Park Do-sik

Yang Dae-hyuk, que anteriormente apareció en las series “House of Bluebird”, “The Package”, “Go Back Couple”, “Prison Playbook”, “The Third Charm”, “Doctor Prisoner”, “Mystic Pop-up Bar”, “18 Again” y “Start-Up”, asume el papel de Park Do-sik, el hermano menor de Do Ra.

5. Yoon Yoo-sun como Kim Sun-young

Yoon Yoo-sun, que participó en producciones como “Princess Hours”, “Goodbye Solo”, “Spring Waltz”, “Pure in Heart”, “The Return of Iljimae”, “Queen Seondeok”, “Rain or Shine”, “The Tale of Nokdu”, “No hay boda sin caos” y “Woo, una abogada extraordinaria”, la encargada de interpretar a Kim Sun-young, la madre de Pil-sung.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “La Bella y el Sr. Romántico”:

Lee Sang-jun como Park Do-jun

Lee Doo-il como Go Hyun-cheol

Im Ye-jin como So Geum-ja

Lee Young-eun como Go Myeong-dong

Park Sang-won como Gong Jin-taek

Lee Il-hwa como Jang Soo-yeon

Go Yoon como Gong Jin-dan

Kim Hye-sun como Hong Ae-kyo

Jung Jae-soon como Gong-sook

Han Soo-ah como Gong Ma-ri

Heo Jin como Kim Kkot-bun

Lee Seung-hyung como Hong Jin-gu

Kang Seong-min como Cha Bong-su

Won Yu-jin como Jo Bi-bi

Nam Jung-gyu como Lee Jae-dong

Park Geun-hyung como Kim Joon-seop

¿DE QUÉ TRATA “LA BELLA Y EL SR. ROMÁNTICO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “La Bella y el Sr. Romántico”, “Park Do Ra es una mujer brillante y valiente, con una personalidad desafiante, que se convirtió en una actriz de primera porque su madre, Park Mi Ja, dijo que era la única forma de escapar de la pobreza. Después de ganar fama y fortuna como una estrella top, todo lo que Do Ra quiere es descansar y disfrutar de sus riquezas, pero su madre sigue causando problemas. Mi Ja siempre se adorna con lujo, incluso más que cualquier estrella top, gracias al éxito de Do Ra. Sin embargo, Mi Ja quiere más.

Do Ra no puede manejar su apretada agenda debido a los deseos de Mi Ja y quiere dejar su nuevo drama ‘Amor directo’, pero no puede porque conoció a su primer amor, Go Pil Seung, el asistente de dirección. Pil Seung es apasionado por su trabajo pero intenta dejar ‘Amor directo’ por Do Ra, quien fue muy especial para él cuando era joven. Desafortunadamente, recibe una asignación inusual para liderarla exclusivamente. ¿Encontrará Do Ra su felicidad al escapar de los deseos interminables de su madre?”

¿CÓMO VER “LA BELLA Y EL SR. ROMÁNTICO”?

“La Bella y el Sr. Romántico” se emite en el canal KBS2 desde el 23 de marzo de 2024, los sábados y domingos a las 19:55 (hora local coreana). Mientras que a Netflix llegó el 14 de junio.