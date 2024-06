La carrera actoral que Park Do Ra construyó durante años y que le permitió mantener a su familia se desmorona después de un incidente en “La Bella y el Sr. Romántico” (“Beauty and Mr. Romantic” en inglés), serie surcoreana de KBS2 y que llega a Netflix. Sin embargo, el asistente de producción Go Pil Seung reaparece en su vida para ayudarla a ponerse de pie y recuperar lo que ella consiguió con tanto esfuerzo. Aunque ambos sienten sentimientos por el otro, la presión de la madre de Park Do Ra y otras complicaciones ponen a prueba su incipiente relación. A continuación, te comparto más detalles de la trama, la fecha de estreno y la lista de miembros del reparto.

El drama romántico dirigido por Hong Seok-gu tiene como protagonistas a Im Soo-hyang y Ji Hyun-woo. El elenco lo completan actores como Cha Hwa-yeon, Yang Dae-hyuk, Lee Sang-jun, Yoon Yoo-sun, Lee Doo-il, Im Ye-jin, Lee Young-eun, Park Sang-won, Lee Il-hwa, Go Yoon, Kim Hye-sun, Jung Jae-soon, Han Soo-ah, Heo Jin, Lee Seung-hyung, Kang Seong-min, Won Yu-jin, Nam Jung-gyu y Park Geun-hyung.

¿DE QUÉ TRATA “LA BELLA Y EL SR. ROMÁNTICO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “La Bella y el Sr. Romántico”, “Park Do Ra es una mujer brillante y valiente, con una personalidad desafiante, que se convirtió en una actriz de primera porque su madre, Park Mi Ja, dijo que era la única forma de escapar de la pobreza. Después de ganar fama y fortuna como una estrella top, todo lo que Do Ra quiere es descansar y disfrutar de sus riquezas, pero su madre sigue causando problemas. Mi Ja siempre se adorna con lujo, incluso más que cualquier estrella top, gracias al éxito de Do Ra. Sin embargo, Mi Ja quiere más.

Do Ra no puede manejar su apretada agenda debido a los deseos de Mi Ja y quiere dejar su nuevo drama ‘Amor directo’, pero no puede porque conoció a su primer amor, Go Pil Seung, el asistente de dirección. Pil Seung es apasionado por su trabajo pero intenta dejar ‘Amor directo’ por Do Ra, quien fue muy especial para él cuando era joven. Desafortunadamente, recibe una asignación inusual para liderarla exclusivamente. ¿Encontrará Do Ra su felicidad al escapar de los deseos interminables de su madre?”

Por lo que he visto en el tráiler, Park Do Ra ha superado varios desafíos para construir una gran carrera actoral, mientras que Pil-seung busca alcanzar el éxito en el mundo del cine. Cuando sus caminos se vuelven a juntar sus vidas se complican aún más debido a los sentimientos que surgen entre ellos.

Ji Hyun-woo interpreta a Go Pil-seung, mientras que Im Soo-hyang da vida a Park Do-ra / Kim Ji-young en la serie coreana "La Bella y el Sr. Romántico" (Foto: KBS2)

¿CÓMO VER “LA BELLA Y EL SR. ROMÁNTICO”?

“La Bella y el Sr. Romántico” se emite en el canal KBS2 desde el 23 de marzo de 2024, los sábados y domingos a las 19:55 (hora local coreana). Mientras que a Netflix llegará el viernes 14 de junio.

Por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica surcoreana solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LA BELLA Y EL SR. ROMÁNTICO”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA BELLA Y EL SR. ROMÁNTICO”

Im Soo-hyang como Park Do-ra / Kim Ji-young

Lee Seol-ah como Park Do-ra de adolescente

Ji Hyun-woo como Go Pil-seung

Moon Seong-hyun como Go Dae-chung / Go Pil-seung de adolescente

Cha Hwa-yeon como Baek Mi-ja

Yang Dae-hyuk como Park Do-sik

Lee Sang-jun como Park Do-jun

Yoon Yoo-sun como Kim Sun-young

Lee Doo-il como Go Hyun-cheol

Im Ye-jin como So Geum-ja

Lee Young-eun como Go Myeong-dong

Park Sang-won como Gong Jin-taek

Lee Il-hwa como Jang Soo-yeon

Go Yoon como Gong Jin-dan

Kim Hye-sun como Hong Ae-kyo

Jung Jae-soon como Gong-sook

Han Soo-ah como Gong Ma-ri

Heo Jin como Kim Kkot-bun

Lee Seung-hyung como Hong Jin-gu

Kang Seong-min como Cha Bong-su

Won Yu-jin como Jo Bi-bi

Nam Jung-gyu como Lee Jae-dong

Park Geun-hyung como Kim Joon-seop

Ji Hyun-woo asume el rol de Go Pil-seung, un asistente de producción que está enamorado de Do Ra, en la serie coreana "La Bella y el Sr. Romántico" (Foto: KBS2)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LA BELLA Y EL SR. ROMÁNTICO”?

“La Bella y el Sr. Romántico”, producida por la compañía RaemongRaein con un presupuesto de 16 000 millones de wones, tiene 50 episodios.