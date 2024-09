Desde su estreno el pasado 30 de agosto del 2024, la película “La liberación” (en su idioma original: “The Deliverance”) ha causado furor en Netflix, convirtiéndose en una alternativa imprescindible de la plataforma para los fanáticos del terror. Sin embargo, pese a que más de un espectador está alabando el trabajo de las protagonistas Andra Day y Glenn Close, una de ellas estuvo a punto de abandonar el proyecto por una inusual razón. ¿Quieres saber el porqué? Entonces, sigue adelante con la lectura de esta nota.

Vale precisar que la cinta está dirigida por Lee Daniels y narra la historia de Ebony Jackson (Day), una madre soltera con dificultades que lucha contra sus propios demonios y que se muda con su familia para empezar de cero.

No obstante, unos sucesos extraños en la casa levantan las sospechas de los servicios sociales y amenazan con destruir a la joven. Entonces, pronto se ve inmersa en una batalla por su vida y por el alma de sus hijos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Deliverance”:

¿POR QUÉ “LA LIBERACIÓN” CASI PIERDE A ANDRA DAY COMO PROTAGONISTA?

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, Andra Day confesó que dudó mucho en aceptar su papel como Ebony Jackson en “La liberación” debido a su condición como cristiana, teniendo en cuenta el contenido sobrenatural y demoníaco de la producción.

“Yo era de las personas que decía: ‘bueno, yo soy una creyente, soy una cristiana, no creo que deba estar hablando de posesiones demoníacas’. Y fue gracioso porque no tenía paz al respecto... y fue orando sobre ello lo que me hizo darme cuenta de que, en realidad, no se supone que debas tener miedo de estas cosas”, explicó.

“Tienes autoridad sobre eso y la gente necesita verlo en cámara y ese era también el objetivo de Lee (Daniels), así que fue hermoso. Me encantó que se basara en una historia real y pensé que era importante honrar el legado de esta mujer, por todo lo que ha pasado y también porque el sistema no le creyó durante mucho tiempo”, agregó.

¿QUÉ DIJO LA MAMÁ DE ANDRA DAY SOBRE SU PAPEL EN “LA LIBERACIÓN”?

La actriz también le contó al referido medio que su madre estaba tan indecisa como ella al principio, dudando sobre su decisión de ser la protagonista de la aterradora producción.

No obstante, el director Lee Daniels las convenció de que vieran el largometraje como un relato de fe, por encima de la historia sobre el miedo a los seres oscuros y sobrenaturales.

“Ella (mi madre) estuvo rezando conmigo al respecto y durante todo el proceso. Y ha sido muy clara, me dijo: ‘No voy a ver la película’, no porque no crea que el mensaje sea genial. Mi madre dice: ‘Escucha, si no es Disney+, me largo. No me deja dormir por la noche’”, señaló la intérprete entre risas.

¿QUÉ PIENSA AHORA ANDRA DAY SOBRE SU PERSONAJE EN “LA LIBERACIÓN”?

Hoy en día, Andra Day se muestra orgullosa de tener la posibilidad de darle vida a Ebony Jackson, pues se muestra como “una mujer negra plenamente realizada”.

Además, pudo reflejar “cómo es luchar con la fe, con el dolor, con la curación y esta idea de que tienes que tenerlo todo junto y que si no lo tienes, eres mala”.

“Ebony está sufriendo. Intenta resolver su vida. Me encanta que muestren una historia muy real que no es una historia perfecta”, puntualizó.

Andra Day es la figura principal del póster de la película "La liberación". Esta se desarrolla a lo largo de 112 minutos de metraje (Foto: Netflix)