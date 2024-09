Una muerte repentina arruina los planes de la boda de Amelia Sacks (Eve Hewson) y pone a todos bajo sospecha en “La pareja perfecta” (“The Perfect Couple” en su idioma original), drama de misterio de Netflix creado por Jenna Lamia. Aunque la madre del novio no está muy contenta por la unión, no escatima en gastos para celebrar el matrimonio de su amado hijo en la histórica propiedad costera de la familia Winbury en Nantucket. Tras la tragedia, algunos secretos empezarán a revelarse. ¿Qué más se sabe sobre la nueva serie? A continuación, te comparto la trama, la fecha de estreno y la lista de miembros del reparto.

La ficción dirigida por Susanne Bier tiene a Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning y Eve Hewson como protagonistas. Además, cuenta con las actuaciones de Billy Howle, Meghann Fahy, Ishaan Khattar, Jack Reynor, Sam Nivola, Mia Isaac, Donna Lynne Champlin, Isabelle Adjani, Michael Beach y Nick Searcy.

“LA PAREJA PERFECTA”, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“La pareja perfecta” no está inspirada en una historia real, pero se basa en la novela más vendida del New York Times de Elin Hilderbrand. El libro homónimo se publicó en 2018 y al igual que sus otras novelas románticas está ambientada en Nantucket y sus alrededores.

Eve Hewson asume el rol de Amelia Sacks y Billy Howle asume el rol de Benji Winbury en la serie de drama y misterio "La pareja perfecta" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “LA PAREJA PERFECTA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La pareja perfecta”, “Amelia Sacks está a punto de casarse con alguien de una de las familias más ricas de Nantucket. A su futura suegra, la famosa novelista Greer Garrison Winbury, no le hace mucha gracia; no obstante, no repara en gastos a la hora de planear lo que promete ser la boda de la temporada… al menos, hasta que aparece un cadáver en la playa. A medida que se van revelando secretos, el escenario se prepara para una investigación real digna de las páginas de una de las novelas de Greer. De repente, todos son sospechosos”.

“‘The Perfect Couple’ es una serie de misterio ambientada durante el fin de semana del 4 de julio en la isla de Nantucket”, dijo Lamia a Tudum. “Es jugosa, elegante, tensa y un poco sensual. Es mi tipo de programa favorito para ver; un thriller con múltiples historias de amor entrelazadas en la narrativa”.

Por lo que he visto en el tráiler, cuando la policía y la prensa intervienen, la familia Winbury intenta utilizar sus influencias y dinero para evitar el escandalo. Pero a medida que la investigación avanza, se revela secretos de cada integrante. ¿Realmente fue un accidente? ¿Quién está detrás de todo?

¿CÓMO VER “LA PAREJA PERFECTA”?

“La pareja perfecta” se estrenará el jueves 5 de septiembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva miniserie de drama y misterio solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LA PAREJA PERFECTA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA PAREJA PERFECTA”

Nicole Kidman como Greer Garrison Winbury

Liev Schreiber como Tag Winbury

Dakota Fanning como Abby Winbury

Eve Hewson como Amelia Sacks

Billy Howle como Benji Winbury

Meghann Fahy como Merritt Monaco

Ishaan Khattar como Shooter Dival

Jack Reynor como Thomas Winbury

Sam Nivola como Will Winbury

Mia Isaac como Chloe Carter

Donna Lynne Champlin como Nikki Henry

Isabelle Adjani como Isabel Nallet

Michael Beach como Dan Carter

Nick Searcy como Deputy Carl

Tag Winbury (Liev Schreiber) y Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman) son los padres del novio en la serie "La pareja perfecta" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LA PAREJA PERFECTA”?

“La pareja perfecta”, que cuenta con Jenna Lamia, Susanne Bier, Nicole Kidman, Por Saari, Shawn Levy, Josh Barry, Gail Berman, Elin Hilderbrand y Hend Bagdad como productores ejecutivos, tiene seis episodios.