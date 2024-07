Aunque este 10 de julio de 2024 aterrizó a Netflix la segunda temporada de “La primera vez”, los seguidores de este drama romántico adolescente ya se preguntan qué significa el final; una interrogante que cualquiera se hace después de los sucesos que ocurrieron a lo largo de los diez nuevos episodios teniendo a Luisa embarazada, pero la trama no solamente se centró en ella, también en otros personajes, además de Eva y Camilo. En los siguientes párrafos te contamos lo que te interesa saber de la serie.

Como se recuerda en el último episodio de la entrega uno, la protagonista es deportada sin poder despedirse de su amado, quien piensa viajar a Estados Unidos para verla, pero la noticia de que se convertirá en padre hace que las cosas tambaleen; lo peor para él se presenta en la edición dos de la serie cuando la muchacha retorna y se pone al tanto de lo que ocurre. Su vida y sus sentimientos toman un nuevo rumbo.

Tras enterarse del embarazo de Luisa, Eva está convencida de que las cosas se acabaron con Camilo en "La primera vez 2" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ Y QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA PRIMERA VEZ” -TEMPORADA 2?

Al final de “La primera vez” – Temporada 2, uno de los escenarios que nos presenta es cómo la llama del amor que mantenía unidos a José y Ana, los padres de Camilo, poco a poco se fue apagando; y como era de esperar, ella termina pidiéndole el divorcio, propuesta que por supuesto deja sin palabras a su esposo. Y no es para menos, ya que este hombre luego de descubrir que su madre es lesbiana y tiene pareja, así como enterarse de que tiene una hija con una exnovia, siente que las cosas se salieron de control.

Aunque está confundido con lo que sucede, él ahora quiere hacer las cosas bien; por lo tanto, quiere pasar tiempo de calidad con su hija Janet, quien tiene síndrome de Down. Una decisión difícil de tomar con todo lo que implica, después de todo, él no cuenta con recursos suficientes para mantener a Camilo y cómo haría para hacerlo con su hija. Algo que le recalca su madre Rosario.

En "La primera vez 2", el momento en el que Ana le pide a José que deje su casa porque quiere divorciarse de él (Foto: Netflix)

Centrándonos en otro momento, enfoquémonos en las elecciones estudiantiles que enfrenta a Octavio Quiñonez con Eva Samper Burgos. A pesar de que ella está decidida en no usar las estrategias bajas de su oponente, no es suficiente, ya que él no duda en hacer de todo para ganar. Una de sus cartas bajo la manga es que al estar en una escuela cuya mayoría es masculina, mete en la cabeza de sus compañeros que una mujer no puede ser su líder. El debate va muy mal al punto de que el individuo termina siendo golpeado por Gustavo, quien acaba de llegar a la ciudad, hecho que perjudica a la muchacha. Las cosas empeoran cuando a Luisa se le rompe la fuente prematuramente.

Ya en el hospital, Martín Salcedo llama a su madre para informarle que su hermana está a punto de dar a luz, aunque parece increíble, la mujer llega. A ellos se unen los padres de Camilo, su abuela y su pareja, Rosario y Janet, sus compañeros de colegio, el director y el profesor de filosofía. Mientras todos esperan, otro docente informa a los estudiantes que Octavio ganó las elecciones; por tanto, el retorno de Castro deberá esperar.

Luego se escucha que Camilo se convirtió en padre de una nena y que Luisa está bien. El emocionado joven saluda a todos y ve a su hija. Una nueva etapa comienza para él. Al final de “La primera vez 2″ se ve al protagonista escribiendo en su libro y se oye una voz en off del mismo personaje de su versión adulta contando cómo la aterradora noticia de convertirse en papá pasó a ser una historia feliz con la llegada de un nuevo ser a su vida.

Emmanuel Restrepo interpreta a Camilo Granados Ramírez en la serie "La primera vez" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA PRIMERA VEZ 2″? El último capítulo de la serie nos muestra cómo las vivencias de Camilo durante su adolescencia, en la que se convierte en padre, lo llevan a iniciar una historia feliz al lado de su hija. Aunque aparentemente se trata de una historia concluyente, quizá podría abordarse cómo un chiquillo asume ese rol tan importante y sobre todo si lo hará al lado de Luisa.

Asimismo, otra duda empieza después de que Octavio ganó las elecciones, será que los estudiantes estaban realmente convencidos de que él ganara o simplemente tenían temor de ser gobernados por una mujer. Lo que está claro es que Castro no volverá pronto al colegio, pero al ser amigo de Eva, quizá eso podría adelantarse.

Si bien, varios esperan que llegue una temporada tres, lo que queda claro es que pareciera que la trama centrada en Camilo habría llegado a su fin en este temporada.

La cara de Camilo cuando debe informar a sus padres que se convertirá en padre en "La primera vez 2" (Foto: Netflix)