“La Vorágine” es la nueva joya del drama político coreano que promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos. Con un elenco de primera clase y personajes intrincados, esta serie se posiciona como una de las más esperadas del año. Si quieres conocer más al respecto sobre la serie de Netflix, aquí te lo cuento.

La historia sigue al Primer Ministro quien, en una disyuntiva moral, debe elegir entre seguir el sistema político corrupto de Corea del Sur o hacer algo al respecto, incluso si esto significa asesinar al desprestigiado presidente.

El guion, obra del renombrado Park Kyung-soo, quien ya nos cautivó con éxitos como “The Chaser”, “Punch” y “Whisper”, garantiza una trama llena de giros inesperados y tensiones políticas.

Antes de seguir, mira el tráiler de “La vorágine”.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL ELENCO DE “LA VORÁGINE”?

1. Sol Kyung Gu como Park Dong Ho

Sol Kyung Gu interpreta a Park Dong Ho, el Primer Ministro y Presidente interino de la República de Corea. El actor es un veterano del cine coreano, es conocido por sus actuaciones magistrales en películas como “Peppermint Candy” (1999) y “Oasis” (2002). Esta serie marca su regreso a la televisión después de más de dos décadas, y su carisma promete dar vida a un personaje complejo y apasionado.

2. Kim Hee Ae como Jeong Su Jin

Kim Hee-ae interpreta a Jeong Su-jin, la líder del partido en "La Vorágine" (Foto: Studio Dragon)

Jeong Su-jin es la viceprimera ministra y líder del partido. Mientras tanto, Kim Hee-ae ha dejado una huella imborrable en la televisión coreana con su papel en “The World of the Married” (2020), por el cual recibió aclamación crítica y premios. En “La Vorágine”, su interpretación de Jeong Su-jin, una astuta y ambiciosa líder política, será imperdible.

3. Kim Mi Sook como Choi Yeon Sook

Choi Yeon-sook es la jefa de gabinete de la Casa Azul. Quizás recordarás a Kim Mi-sook por sus papeles en series como “Mother” (2018) y “My Man’s Woman” (2007). En “La Vorágine”, su personaje de Choi Yeon-sook será un pilar de la administración presidencial, mostrando una mezcla de poder y lealtad.

4. Kim Hong Pa como Jang Il Jun

Kim Hong Pa como Jang Il Jun, el Presidente de Corea del Sur en "La Vorágine" (Foto: Studio Dragon)

Kim Hong Pa como Jang Il Jun interpreta al presidente de Corea del Sur. El actor es conocido por sus actuaciones en “The Attorney” (2013) y “The Chase” (2017). En “La Vorágine”, su papel como el presidente corrupto y manipulador Jang Il-jun añade una capa de tensión y drama a la serie.

5. Kim Young Min como Kang Sang Woon

Kang Sang-woon es el vicepresidente del Grupo Daejin, enredado con el presidente Jang Il-jun y Jeong Su-jin. Por su parte, Kim Young-min ha destacado en series como “Crash Landing on You” (2019) y “The World of the Married” (2020). En “La Vorágine”, interpreta a Kang Sang-woon, un ejecutivo poderoso cuyas alianzas y traiciones entretejen la intriga política.

Otros actores y personajes de “La vorágine”:

Im Se-mi como Seo Jeong-yeon

Jeon Bae Soo como Lee Jang Seok

Kim Jong Gu como Park Chang Sik

Jang Gwang como Cho Sang Cheon

Lee Hae Young como Han Min Ho

Kang Sang Won como Lee Man Gil

Jung Hae Kyun como Jeong Pil Gyu

Oh Min-ae como Yoo Jeong-mi