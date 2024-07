Cuatro mujeres desafían las normas ultraconservadoras y se unen a la primera fuerza policial femenina de México en “Las azules” (“Women in Blue” en inglés), serie de Apple TV+ ambientada en 1971. A pesar de que descubren que la convocatoria no fue más que un truco publicitario para distraer a los medios de comunicación de un asesino serial, las protagonistas se proponen realizar el trabajo que sus compañeros no pueden y atrapar al culpable. Si quieres agregar este drama criminal a tu lista, te comparto la fecha de estreno y otros datos relevantes.

La ficción dirigida por Fernando Rovzar a partir del guion de Pablo Aramendi, Lisa Carrion, Silvia Jimenez y Rovzar tiene como protagonistas a Bárbara Mori, Ximena Sariñana, Natalia Téllez y Amorita Rasgado. Mientras que Miguel Rodarte, Leonardo Sbaraglia, Christian Tappan y Horacio García Rojas completan el reparto principal.

“LAS AZULES”, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“Las azules” está inspirada en las historias reales de la primera fuerza policial femenina de México. “El showrunner [Fernando Rovzar] se reunió con mujeres reales que se unieron a la fuerza policial en ese momento y documentó muchas cosas directamente de ellas, con una investigación seria sobre ellas y sus historias”, explicó Natalia Téllez a What to Watch.

“Vinieron al set cuando estábamos filmando y no creo que se dieran cuenta de lo lejos que llegó su decisión individual y cómo se convirtió en una revolución para las mujeres en América Latina. Son pioneras para otras y sentí un gran sentido de responsabilidad, porque no son solo personajes, estamos representando a alguien que existió, que estuvo allí y tal vez tuvo momentos más difíciles que las cosas en la serie”, agregó.

Ángeles (Ximena Sariñana), Gabina (Amorita Rasgado), María (Bárbara Mori) y Valentina (Natalia Téllez) son las protagonistas de la serie mexicana "Las azules" (Foto: Apple TV+)

¿DE QUÉ TRATA “LAS AZULES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV+, “ambientada en 1970 e inspirada en hechos reales, ‘Las Azules’ cuenta la historia de cuatro mujeres que desafían las normas ultraconservadoras de la época y se unen a la primera fuerza policial femenina de México, solo para descubrir que su escuadrón es un truco publicitario para distraer a los medios de comunicación de un brutal asesino en serie.

A medida que aumenta el número de cadáveres, María, cuya determinación por atrapar al asesino se convierte en una obsesión, Gabina, cuyo padre es un policía reconocido, Ángeles, una brillante analista de huellas dactilares, y Valentina, una joven rebelde, establecen una investigación secreta para lograr lo que ningún oficial masculino ha sido capaz de hacer y llevar al asesino en serie ante la justicia”.

Por lo que he visto en el tráiler, cuando se anuncia que cualquier mujer puede postular a la policía, un grupo de aguerridas mujeres cree que finalmente podrá cumplir un sueño que parecía imposible. Sin embargo, la convocatoria solo era una distracción para ocultar los asesinatos del Encuerador de Tlalpan.

¿CÓMO VER “LAS AZULES”?

Los dos primeros episodios de “Las azules” se estrenarán el 31 de julio de 2024 en Apple TV+, mientras que el resto de capítulos se lanzará los siguientes miércoles hasta el 25 de septiembre.

Por lo tanto, para ver la telenovela colombiana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LAS AZULES”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LAS AZULES”

Bárbara Mori como Maria

Natalia Téllez como Valentina

Ximena Sariñana como Angeles

Amorita Rasgado como Gabina

Miguel Rodarte como Octavio Romandia

Christian Tappan como Escobedo

Horacio Garcia Rojas como Gerardo

Leonardo Sbaraglia como Alejandro de la Torre

Bruno Bichir como Goyo Cardenas

Orlando Moguel como Felix

Ivana de Maria como Alma

Rosa Maria Bianchi como Luz

Karla Garrido como Violeta

Iker Dupeyron como Asesor

Iliana Donatlan como Sofia

Sebastian Buitron como Lucas

Albi De Abreu como Jacobo Zabludovsky

Ximena Sariñana interpreta a Ángeles, una mujer que se une a la policía, en la serie mexicana "Las azules" (Foto: Apple TV+)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LAS AZULES”?

“Las azules”, producida por la compañía Lemon Films, tiene diez episodios, de aproximadamente una hora de duración.

¿DÓNDE SE GRABÓ “LAS AZULES”?

“Las azules” se grabó en 82 locaciones de la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla. Las principales escenografías incluyen la estación de policía y las casas de las protagonistas.