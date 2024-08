CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Noémie Saglio, “Las chicas de Niza” (“Nice Girls” en inglés) es una película francesa de Netflix que sigue a Léo Leiman (Alice Taglioni), una rebelde policía que investiga la desaparición de su amigo y colega. Cuando su jefa le informa que un detective alemán llegará para hacerse cargo del caso, ella se adelanta y comienza su investigación. En el proceso se une a la oficial Mélanie (Stéfi Celma) y al exhacker Jean-Bat Mareschi. ¿Quién asesinó al amigo de Léo? A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas.

La comedia de acción escrita por Antoine Dallancour, Philippe Planells y Noémie Saglio empieza con Léo siguiendo el rastro de su amigo Ludovic Bruno, quien viajó a Hamburgo en una misión secreta. Una llamada la lleva hasta el aeropuerto, solo para descubrir que el agente fue asesinado mientras investigaba a personas peligrosas. La jefa de policía Hernandez le ordena que mantenga en secreto la muerte de su amigo hasta cerrar el caso.

La protagonista de “Las chicas de Niza” quiere descubrir al asesino de su Ludo, pero Hernandez le encomienda otra misión: velar por la seguridad de Sima Scott, una activista medioambiental que llega a la ciudad para un evento en contra del proyecto de importantes petroleras. Por supuesto, Léo ignora el pedido de su jefa y se dirige al departamento de su amigo donde se encuentra con Mélanie, quien se presenta como la teniente Zimmer y encargada del caso.

Léo (Alice Taglioni) y Mélanie (Stéfi Celma) se encuentran en el departamento de Ludo en la película francesa "Las chicas de Niza" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LAS CHICAS DE NIZA”?

Léo no cree que se trate de la persona que mencionó su jefa, así que revisa el departamento de Ludo en busca de alguna pista. No obstante, es Mélanie quien encuentra algo relevante. Para librarse de la detective alemana, Léo finge trabajar en equipo y la lleva con un supuesto informante alemán. Cuando llegan al lugar, la extranjera se da cuenta de que se trata de una trampa y se enfrenta a Bauer.

Más tarde, Mélanie confronta a Léo y ambas se reúnen con Hernandez para aclarar la situación. La jefa le recuerda a Léo que debe encargarse del evento de Sima y le exige que no intervenga en el trabajo de la teniente Zimmer. Una vez más, la policía rebelde desobedece y se presenta en una fiesta Cassati, un hombre sospechoso. Aunque no consigue ingresar, se encuentra con Mélanie y la acusa con Hernandez.

¿Quién es realmente Mélanie?

Luego de que Mélanie queda suspendida y Léo no encuentra más pistas, ambas se reencuentran gracias a un amigo en común y aclaran las cosas. Mélanie admite ser una agente de París que se hizo pasar por el oficia alemán que enviaron para investigar el caso para descubrir al asesino de su novio, Ludovic Bruno.

Léo no le cree porque no comprende porque su amigo le ocultaría algo tan importante, pero tras ver las fotografías de la pareja y descubrir que tenían planeado mudarse juntos, acepta la historia y accede a trabajar con Mélanie. “Las chicas de Niza” recurren a Mareschi y con su ayuda ingresan a la propiedad de Cassati. Sin embargo, las cosas no salen como esperaban.

Léo (Alice Taglioni) y Mélanie (Stéfi Celma) trabajan en equipo en la película francesa "Las chicas de Niza" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LAS CHICAS DE NIZA”?

¿Quién asesinó a Ludo?

Cuando Léo es atrapada por Cassati, Mélanie llega justo a tiempo para ayudarla. Pero al lugar también llegan otros hombres, los matones de Zako, un exoficial de KGB. Mientras Cassati es herido de gravedad, las dos agentes logran escapar ilesas. Con ayuda de Bat identifican a los responsables y siguen el nuevo rastro, que los lleva hasta un taller de automóviles donde se realiza una importante reunión.

Frederic Valence, director de comunicación de Sima, se reúne con Zako para acordar el atentado en contra de Sima Scott. Zako entrega el automóvil con los explosivos y el detonador. Valence tiene dudas, así que Kim, una asesina británica que trabaja para la petroleras y la asesina de Ludo, toma el control y promete encargarse del asunto.

“Las chicas de Niza” llegan al lugar e interrogan a Zako y a sus hombres, pero antes de que estos puedan revelar los detalles de su plan, son asesinados por un francotirador. Se trata de Kim, quien las persigue, pero las pierde de vista. Más tarde, Mélanie logra infiltrarse en la cumbre ambiental, pero Kim la intercepta y la lleva al medio del mar en un yate.

Bat y Léo llegan al rescate. Tras una ardua pelea, someten a Kim y regresan al evento para alertar a los involucrados. Detienen a Valence, pero este ya activó la bomba y envió a Sima en el automóvil. Léo, Mélanie y Bat detienen el vehículo y salvan a la joven activista. Aunque los intentos de Bat por desactivar la bomba son infructuosos, logran evitar la muerte.

“Las chicas de Niza” termina con el funeral de Ludo; Sima logrando convencer a Petrol Global de ratificar el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles; Léo convirtiéndose en la nueva jefa de policía tras el traslado de Hernande; y Bat uniéndose a la policía y iniciando una relación amorosa con Léo.

Bat y Léo (Alice Taglioni) rescatan a Mélanie (Stéfi Celma) en la película francesa "Las chicas de Niza" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LAS CHICAS DE NIZA”?

“Las chicas de Niza” está disponible en Netflix desde el 21 de agosto de 2024, por lo tanto, para ver la nueva comedia de acción solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.