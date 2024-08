Después de la muerte de su padre, a quien apenas conocían, dos hermanas que tampoco se conocen muy bien heredan un lujoso departamento en Puerto Madero con una sorpresa: tres millones de euros ocultos en “Las hermanas fantásticas” (“(Un)lucky Sisters” en inglés), película argentina de Netflix. ¿De dónde proviene esa fortuna? ¿Podrán disfrutar del dinero? ¿Quieres conocer los detalles de la comedia dirigida por Fabiana Tiscornia? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama y la lista de miembros del reparto.

La cinta escrita por Mariano Vera y producida por Patagonik Film Group tiene como protagonistas a Sofía Morandi y Leticia Siciliani, mientras que Andrea Garrote, Mariano Saborido, Lorena Vega, Ignacio Giménez, Manuel Vignau, José Manuel Espeche, Agustín Gagliardi y Luciano Borges también forman parte del elenco.

¿DE QUÉ TRATA “LAS HERMANAS FANTÁSTICAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Las hermanas fantásticas”, “Jesi, de 20 años y Ángela, de 25, son dos hermanas que no se conocen y reciben la noticia del fallecimiento de su padre a quien, del mismo modo, apenas conocieron. Les ha dejado un apartamento como única herencia en el exclusivo barrio de Puerto Madero.

Las hermanas, con carencias materiales y emocionales, visitan el piso con recelo mutuo y descubren tres millones de euros escondidos detrás de una pared. Juntas, deben decidir qué hacer con el dinero y con su vínculo fraternal, que podría cambiar sus vidas para siempre”.

Sofía Morandi interpreta a Jesi y Leticia Siciliani interpreta a Ángela en la película argentina "Las hermanas fantásticas" (Foto: Netflix)

Por lo que he visto en el tráiler, Jésica y Ángela se conocen desde hace algún tiempo, pero no tienen ningún contacto hasta la muerte de su padre. La primera ha intentado crear un vínculo con su hermana, pero la segunda no está interesada. Sin embargo, el dinero escondido las obliga a mantenerse unidas.

¿CÓMO VER “LAS HERMANAS FANTÁSTICAS”?

“Las hermanas fantásticas” se estrenará el viernes 30 de agosto de 2024 en Netflix, por lo tanto para ver la nueva comedia argentina solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LAS HERMANAS FANTÁSTICAS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LAS HERMANAS FANTÁSTICAS”

Sofía Morandi como Jésica

Leticia Siciliani como Ángela

Andrea Garrote

Mariano Saborido

Lorena Vega

Ignacio Giménez

Manuel Vignau

José Manuel Espeche

Agustín Gagliardi

Luciano Borges

Sofía Morandi interpreta a Jesi, la hermana de Angela, en la película argentina "Las hermanas fantásticas" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “LAS HERMANAS FANTÁSTICAS”?

“Las hermanas fantásticas”, que cuenta con Juan Vera, Juan Pablo Galli, Christian Faillace y Julián Setton como productores, tiene una duración de 83 minutos, es decir, 1 hora y 23 minutos.