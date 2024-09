La película “Technoboys” es una gran alternativa del catálogo de Netflix para aquellos que buscan una entretenida comedia en la plataforma de streaming. Así, a lo largo de 110 minutos de metraje, los famosos Luis Gerardo Méndez y Karla Souza se lucen como protagonistas. Sin embargo, no son los únicos intérpretes que integran su elenco. Por ello, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Seguro encuentras varios rostros conocidos!

Vale precisar que la película mexicana de Netflix se centra en los chicos de la popular ‘boy band’ Technoboys, quienes vuelven a los escenarios 20 años después de su época dorada.

No obstante, en su camino hacia el éxito, descubrirán que el mundo ha cambiado y, por si fuera poco, deberán lidiar con el verdadero objetivo del vocalista: recuperar al amor de su vida.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Technoboys”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “TECHNOBOYS”

1. Luis Gerardo Méndez como Alan

Para saber quién es quién en “Technoboys”, debemos comenzar con el protagonista: Alan. Él es el líder de la ‘boyband’ que le da nombre a la película y quien se enfrenta al reto de reunir a la antigua banda y reconquistar a la mujer de sus sueños.

El actor que lo interpreta es Luis Gerardo Méndez, quien codirige la cinta al lado de Gerardo Gatica. En su filmografía, también destacan títulos como “Murder Mystery”, “Narcos: Mexico”, “Me Time”, “Cantinflas” y “Nosotros los Nobles”.

Luis Gerardo Méndez interpreta a Alan, el protagonista de la película "Technoboys" (Foto: Netflix)

2. Karla Souza como Melena

Melena, por su parte, es la reina del pop latino y del empoderamiento femenino a la que Alan quiere recuperar, tras fracasar en el intento de detener su boda.

La actriz que se pone en la piel del personaje es Karla Souza, una cercana amiga y colaboradora habitual de Méndez. A ella también la hemos visto en el elenco de “How to Get Away With Murder”, “Voy a pasármelo bien”, “La caída”, “¿Qué culpa tiene el niño?”, entre otras producciones.

Karla Souza interpreta a Melena, uno de los personajes principales de la película "Technoboys" (Foto: Netflix)

3. Gabriel Nuncio como George

George es el nuevo mánager de Alan y con quien se dispone a reunir a los integrantes de Technoboys. Está interpretado por Gabriel Nuncio, reconocido productor y escritor que también ha actuado en “La casa de las flores”, “Luis Miguel, la serie”, “Museo” y “La vida inmoral de la pareja ideal”.

4. Daniela Vega como Charlize

Charlize es parte de los Technoboys originales. La actriz que asume este personaje es Daniela Vega, chilena que saltó a la fama por su rol en “Una mujer fantástica”. Además, forma parte del reparto de “Tales of the City”, “Érase una vez... pero ya no”, “The Power” y “La jauría”.

Daniela Vega interpreta a Charlize en la película "Technoboys". Aquí, en el detrás de cámaras de la cinta (Foto: Netflix)

5. Joaquín Ferreira como Leo

Leo es otro de los miembros de Technoboys. El papel está a cargo del argentino Joaquín Ferreira, quien coincidió con Luis Gerardo Méndez en “Club de Cuervos”. Su nombre también aparece en los créditos de “Coppola, el representante”, “Más respeto que soy tu madre”, “Yo, Potro” y “Fondeados”.

Otros actores y personajes de “Technoboys”:

Luis Rodríguez como Babyface, otro integrante de los Technoboys

Fernanda Castillo como Coquis Topete

Ari Brickman como Masiosare

Fernando Bonilla como Freddy

Vin Ramos como Juan

Mónica del Carmen como Yanetín

Germán Bracco como Jay

Bernardo De Paula como la voz de Alan

Paola Fernandez como Aguacero

Demetrio Bonilla como Freddy de joven