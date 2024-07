Nicolas Cage es de esos artistas impredecibles: cada vez que estrena una película, no sabemos si va a ser una obra maestra, como “Adaptation.”, o simplemente una producción olvidable, como “Left Behind”. Por eso, cuando descubrí que su largometraje “Longlegs” (en español: “Longlegs: Coleccionista de almas”) estaba recibiendo la aclamación de la crítica, tan solo me quedó darle un voto de fe y esperar que esta apuesta de terror me sorprenda. En ese sentido, ¿sabes de qué trata y cómo ver el filme? Pues, te recomiendo seguir adelante con la lectura de esta nota.

Vale precisar que la cinta está escrita y dirigida por Oz Perkins, una figura reconocida en el género gracias a obras como “The Blackcoat’s Daughter” (2015), “I Am the Pretty Thing That Lives in the House” (2016) y “Gretel & Hansel” (2020).

Además, actores como Maika Monroe, Alicia Witt, Blair Underwood, Dakota Daulby y Vanessa Walsh acompañan a Cage en el elenco principal del proyecto.

¿DE QUÉ TRATA “LONGLEGS”?

Esta película de terror se desarrolla en la década de 1990, justo cuando a la nueva agente Lee Harker (Maika Monroe) del FBI se le asigna un caso sin resolver relacionado con un asesino en serie satánico conocido como “Longlegs” (Nicolas Cage).

Entonces, a medida que la investigación de nuestra protagonista se complica, al descubrirse pruebas ocultistas, Harker se da cuenta de que tiene un vínculo personal con el criminal...

De esta manera, la joven debe actuar con rapidez para evitar otro asesinato familiar. ¿Lo logrará?

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LONGLEGS”?

“Longlegs” se estrena en cines, de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Estados Unidos: viernes 12 de julio del 2024

viernes 12 de julio del 2024 Estreno en España: viernes 02 de agosto del 2024

viernes 02 de agosto del 2024 Estreno en Chile: jueves 22 de agosto del 2024

jueves 22 de agosto del 2024 Estreno en México y Argentina: jueves 29 de agosto del 2024

jueves 29 de agosto del 2024 Estreno en Uruguay: jueves 05 de septiembre del 2024

¿CÓMO VER “LONGLEGS”?

Para disfrutar de “Longlegs”, tan solo debes revisar la cartelera -desde su fecha de lanzamiento- y elegir la función que mejor se ajuste a tus necesidades. Además, se espera que la producción llegue al streaming, semanas después de su estreno en cines.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LONGLEGS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de “Longlegs: Coleccionista de almas”:

Maika Monroe como Lee Harker

Lauren Acala como la joven Lee Harker

Nicolas Cage como Longlegs

Blair Underwood como el agente Carter

Alicia Witt como Ruth Harker

Michelle Choi-Lee como la agente Browning

Dakota Daulby el agente Horatio Fisk

Kiernan Shipka como Carrie Anne Camera

Maila Hosie como la joven Carrie Anne Camera

Ava Kelders como Ruby Carter

Rryla McIntosh como la adulta Ruby Carter

Carmel Amit como Anna Carter

Peter James Bryant como un agente del FBI

Jason Day

Lisa Chandler

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE “LONGLEGS”?

“Longlegs” debutó en el portal Rotten Tomatoes con un 94% de críticas positivas, obteniendo una notable calificación promedio de 8/10.

Ian Sandwell de Digital Spy: “Es el lazo sangriento lo que pone a ‘Longlegs’ no sólo como una de las mejores películas de terror de 2024, sino como una de las mejores películas del año en general”.

Peter Debruge de Variety: “La película de terror de Osgood Perkins, ambientada en los años 90, perturba más con el tiempo que en el momento, dando miedo una vez que su hombre del saco, singularmente satánico, se incrusta en tu cabeza”.

Katie Rife de IGN: “El director Osgood Perkins aporta su estilo característico a un procedimiento sobre asesinos en serie que combina una espeluznante estética de crimen real con un extraño horror satánico”.

El rojo es el color predominante en el póster de la película de terror "Longlegs" (Foto: Neon)

