En el año 2022, la productora A24 estrenaba “X”, la película con la que Ti West nos presentaba un universo sangriento, con una protagonista brillante y que servía como homenaje a otras obras clásicas de terror. De esta manera, nacía una icónica trilogía cinematográfica que, eventualmente, se completaría con la precuela “Pearl” (2023) y la esperadísima secuela “MaXXXine” (2024). Así, tras el lanzamiento en cines de este último largometraje, por fin el público puede disfrutar de la “X Trilogy” al completo. Y es que quizá cada cinta se pueda ver de manera independiente, pero es innegable que las tres se complementan y su visionario conjunto hace que la experiencia que plantea el director sea inigualable.

En el caso de “MaXXXine”, esta se centra en Maxine Minx, la superviviente de los brutales incidentes de “X”, quien continúa su viaje para triunfar en el Hollywood de la década de 1980.

Así, pese a que la premisa parece bastante simple, esta no decepciona a la hora de presentar un relato donde el gore, las secuencias impactantes y el misterio cobran protagonismo, creando momentos que te persiguen aún fuera de la sala de cine (mención especial a la satisfactoria escena en la que nuestra heroína decide cobrar venganza por taconazo propio frente a uno de sus verdugos).

“MAXXXINE” Y LA FIEBRE DE LAS REFERENCIAS

Por supuesto, el filme no se escapa de las referencias históricas importantes, tales como la presencia de “The Night Stalker”, el verdadero asesino en serie que cometió sus crímenes entre 1984 y 1985.

Además, el hecho de que parte de la trama se desarrolle en las locaciones del mítico Bates Motel, se siente como un guiño -literal- para los fans de “Psicosis” (1960).

Precisamente, la directora Elizabeth Bender es la figura clave durante la conversación que se lleva a cabo en este lugar, convirtiéndose no solo en la representante del doble compromiso que supone ser una mujer ambiciosa en la industria audiovisual, sino también en la evidente inspiración para la recién llegada Maxine.

Vale precisar que el largometraje se presenta como un sentido homenaje al apogeo del ‘slasher’ y de la ’sexploitation’ durante la década de los 80, bajo la interesante y arriesgada visión de Ti West, quien más allá de limitarse al terror, no teme en explorar géneros como el cine negro, el suspenso y el giallo, ofreciéndonos una experiencia estimulante como espectadores.

Y es importantísimo mencionar el estupendo trabajo técnico del film, tomando los elementos clásicos del cine de la época y trasladando brillantemente su estética a la pantalla, con la banda sonora, los colores, la iluminación y los escenarios incluidos. ¡Una maravilla!

Asimismo, como historia, se nota que el cineasta conoce la frivolidad de la industria, pues no teme en reflejarlo en un incómodo minuto de silencio frente a un deceso y que, para pesar de los involucrados, no hace más que interrumpir el ritmo diario del mundo hollywoodense. No termina de ser una crítica mordaz, pero funciona.

Mia Goth y Halsey en una escena de la película "Maxxxine" (Foto: A24)

MIA GOTH COMO UNA ESTRELLA DEL TERROR CONTEMPORÁNEO

Con un tono que nunca decae, la película tampoco decepciona al revelar al misterio sobre la identidad del asesino y la relevancia de la frase “no aceptaré una vida que no merezco” en el nacimiento de nuestra protagonista como personaje y símbolo de la ambición por el estrellato.

En ese sentido, es inevitable alabar el trabajo de Mia Goth, la actriz que se roba la pantalla en cada escena y que se ha convertido en una maestra a la hora de demostrar su talento en los tres estupendos monólogos de la saga. Y, aunque aquí esta mucho más sutil que el resto de la trilogía, su sola presencia suma. Bastante.

Porque, después de todo, ella sí logró ser una superestrella y una figura importante en el cine de terror contemporáneo. Así, más allá de lo que pase en el futuro de esta franquicia, Goth ya es parte del presente de Hollywood… y ojalá seguir viéndola en pantalla grande.

Mia Goth es la figura principal de la película "MaXXXine". Aquí, el póster individual de su personaje (Foto: A24)

¿CÓMO VER “MAXXXINE”?

“MaXXXine” se estrenó en cines de Estados Unidos el 5 de julio del 2024. En otros países, su lanzamiento está planificado según esta lista:

Estreno en México y Colombia: jueves 4 de julio del 2024

jueves 4 de julio del 2024 Estreno en Perú, Chile, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Costa Rica: jueves 11 de julio del 2024

jueves 11 de julio del 2024 Estreno en Argentina: jueves 1 de agosto del 2024

jueves 1 de agosto del 2024 Estreno en España: viernes 23 de agosto del 2024