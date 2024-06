A pesar de que llegó al Top 10 de las series más populares de Netflix y recibió buenas críticas por su historia, personajes y comentarios sociales, “Mi papá, el cazador intergaláctico” (“My Dad the Bounty Hunter” en su idioma original), comedia animada de acción y aventura creada por Everett Downing Jr. y Patrick Harpin, fue cancelada por la plataforma de streaming de la N roja tras dos temporadas y 19 episodios. ¿Por qué no tendrá una tercera entrega? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En conversación con Whats-on-Netflix.com, Downing Jr. confirmó la decisión de Netflix de no seguir adelante con la serie animada que sigue la historia de Terry y sus hijos, Lisa y Sean, quienes descubren que su padre es un cazarrecompensas, se unen a su próximo viaje y se sumergen en una aventura espacial.

“Me siento extremadamente afortunado de haber podido trabajar con un equipo tan increíble de socios y artistas”, señaló el cocreador de “Mi papá, el cazador intergaláctico” al medio antes mencionado. “Es tan irreal ver cómo tus ideas se hacen realidad. Todos los que trabajaron en el programa se enamoraron de Terry, Tess, Lisa, Sean y todo el elenco de personajes extravagantes, salvajes y locos. Quién sabe, tal vez algún día pueda volver a visitar este mundo. Por ahora, estos personajes e historias vivirán sin pagar alquiler en mi corazón por el resto de mi vida”.

Priah Ferguson y JeCobi Swain, los hijos de Terry Hendrix y Tess, en la serie animada "Mi papá, el cazador intergaláctico" (Foto: Netflix)

“MI PAPÁ, EL CAZADOR INTERGALÁCTICO” LLEGÓ AL TOP 10 EN NETFLIX

“Mi papá, el cazador intergaláctico” se estrenó el 9 de febrero de 2023 y debido a su éxito y visualizaciones consiguió una segunda temporada, que llegó el 17 de agosto de 2023 y se posicionó en el Top 10 mundial durante una semana entre el 20 y el 27 de agosto de ese año, acumulando 7,3 millones de horas vistas, es decir, 1,7 millones de visitas.

Asimismo, los informes muestran que las dos temporadas de la ficción, que cuenta con un elenco de voces conformado por Laz Alonso, Yvonne Orji, Priah Ferguson, JeCobi Swain, Harpin, Downing, Yvette Nicole Brown, Jamie Chung, Rob Riggle y Maddie Taylor, obtuvo 112,9 millones de horas de visualización en todo el mundo, lo que equivale a 27 millones de visitas combinadas.

Por lo tanto, resulta una sorpresa que Netflix decidiera no renovar la serie animada para una tercera temporada.

Jecobi Swain le da voz a Sean, Laz Alonso le da voz a Sabo Brok y Priah Ferguson le da voz a Lisa en la serie animada "Mi papá, el cazador intergaláctico" (Foto: Netflix)

OTRAS SERIES ANIMADAS QUE NETFLIX CANCELÓ

Aunque no se han revelado las razones, Netflix ha retirado de su catálogo varias producciones originales para niños y familias en los últimos años. Además, descartó programas preescolares como “Ada Twist”, Scientist”, “Ridley Jones” y “Spirit Rangers” y series como “Oddballs”, “Maya and the Three” y “He-Man and the Masters of the Universe”.