Si eres fan de Gru y los Minions, seguro estás emocionado con el lanzamiento de “Mi villano favorito 4″ (en inglés: “Despicable Me 4″), la película con la que se expande la franquicia animada de Illumination Entertainment. Por supuesto, esto supone que el talentoso Steve Carell vuelva a darle la voz en inglés al protagonista y, junto a él, un grupo de estrellas se sumen al elenco. En ese sentido, ¿conoces a los actores y personajes del filme? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que la cinta llega a los cines de Estados Unidos y España el miércoles 3 de julio del 2024, mientras que, en Latinoamérica, aterriza un día después, el jueves 4 de julio.

En la película, la familia le da la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, Gru Jr., quien se empeña en atormentar a su padre. Por si fuera poco, Gru se enfrenta a nuevos némesis, Maxime Le Mal y Valentina, por lo cual nuestros protagonistas se ven obligados a huir.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Mi villano favorito 4″:

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MI VILLANO FAVORITO 4”?

1. Will Ferrell como Maxime Le Mal

Maxime Le Mal es el villano principal de la película animada. Resulta que él escapa de la cárcel dispuesto a encontrar a Gru para vengarse... iniciando una imperdible persecución a lo largo de la cinta.

El actor que lo interpreta es Will Ferrell, famoso por sus roles en “Barbie”, “Zoolander”, “The Office”, “Austin Powers; The Spy Who Shagged Me” y “Melinda and Melinda”.

Will Ferrell le da voz a Maxime Le Mal en la película “Mi villano favorito 4″ (Foto: Universal Pictures)

2. Sofia Vergara como Valentina

Valentina es la novia y compañera de Maxime Le Mal. La actriz que le da voz al personaje es la colombiana Sofia Vergara, reconocida por su trabajo previo en “Modern Family”, “Chef”, “Four Brothers” y “New Year’s Eve”.

Sofia Vergara le da voz a Valentina en la película “Mi villano favorito 4″ (Foto: Universal Pictures)

3. Joey King como Poppy

Poppy es una chica que desea convertirse en supervillana. Está interpretada por Joey King, estrella de proyectos como “The Conjuring”, “Bullet Train” y “The Kissing Booth”.

Joey King le da voz a Poppy en la película “Mi villano favorito 4″ (Foto: Universal Pictures)

4. Stephen Colbert como Perry Prescott

Perry Prescott es el padre de Poppy. El actor que asume este rol es Stephen Colbert, también integrante los elencos de “Monsters vs. Aliens”, “Bewitched”, “Mr. Peabody & Sherman” y “The Love Guru”.

Stephen Colbert le da voz a Perry Prescott en el elenco de "Mi villano favorito 4" (Foto: CBS)

5. Chloe Fineman como Patsy Prescott

Patsy, por su parte, es la madre de Poppy. Está interpretada por Chloe Fineman, figura de proyectos como “Babylon”, “Big Mouth”, “Father of the Bride” y “Twisted Metal”.

Chloe Fineman le da voz a Patsy Prescott en la película “Mi villano favorito 4″ (Foto: Universal Pictures)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES QUE REGRESAN EN “MI VILLANO FAVORITO 4”?

6. Steve Carell como Gru

Steve Carell retorna como Gru, el reformado supervillano que debe luchar contra sus enemigos al lado de su esposa Lucy y sus hijos. El actor es reconocido por ser el protagonista de “The Office”.

Steve Carell le da voz a Gru en la película “Mi villano favorito 4″ (Foto: Universal Pictures)

7. Kristen Wiig como Lucy Wilde

Kristen Wiig vuelve como Lucy Wilde, quien está felizmente casada y es la cabeza de una gran familia. La actriz también es parte de los elencos de “Palm Royale” y “Damas en guerra”.

Kristen Wiig le da voz a Lucy Wilde en la película “Mi villano favorito 4″ (Foto: Universal Pictures)

8. Miranda Cosgrove como Margo

Miranda Cosgrove asume otra vez el rol de Margo, la hermana mayor de la familia. Ella se caracteriza por su inteligencia y su ingenio agudo.

Miranda Cosgrove le da voz a Margo en la película “Mi villano favorito 4″ (Foto: Universal Pictures)

Otros actores y personajes de “Mi villano favorito 4”:

Dana Gaier como Edith, la hija del medio del trío adoptado por Gru de la primera película.

la hija del medio del trío adoptado por Gru de la primera película. Madison Skyy Polan como Agnes, la más joven de las hijas adoptivas de Gru.

la más joven de las hijas adoptivas de Gru. Pierre Coffin como Los Minions, la principal fuente de alivio cómico de la franquicia.

la principal fuente de alivio cómico de la franquicia. Steve Coogan como Silas Ramsbottom, el ex director de Anti-Villain.

el ex director de Anti-Villain. Chris Renaud