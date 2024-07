La película “Mi villano favorito 4” (en inglés: “Despicable Me 4” y en España: “Gru 4. Mi villano favorito”) por fin está disponible en los cines alrededor del mundo, por lo que miles de espectadores ya han disfrutado de las nuevas aventuras de Gru, Lucy, Margo, Edith, Agnes y los divertidos Minions. En ese sentido, si llegaste a esta nota, quizá es porque te quedaste con algunas dudas sobre su desenlace. Entonces, en las siguientes líneas, te presento su final explicado (ending explained). ¡Seguro te llevas más de una sorpresa!

Vale precisar que la cinta tiene una duración de 95 minutos, cuenta con la voz de Steve Carell en el rol principal y está dirigida por Patrick Delage y Chris Renaud.

Así, a lo largo de la trama, vemos a nuestros protagonistas darle la bienvenida a un nuevo miembro en la familia: Gru Jr., quien parece llegar con el propósito de ser un suplicio para su padre.

Por si fuera poco, Gru debe de enfrentarse al villano Maxime Le Mal y a su sofisticada novia Valentina, lo que obliga a la familia a tener que darse a la fuga.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MI VILLANO FAVORITO 4”?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de la película animada, el director Übelschlecht acude a la casa de la familia protagonista para interrogar a las hijas de Gru sobre su padre. Entonces, tras ser alertados por Margo, Lucy y su esposo acuden a su ayuda y luchan contra el invitado no deseado.

En medio del caos, Lucy también le da aviso a la Liga Antivillanos (AVL), organización que le da luz verde a los Megaminions para que salgan de su retiro y detengan a Maxime.

Por desgracia, Gru Jr. aprovecha estos momentos de distracción para salir de su hogar. Y, obviamente, esto es aprovechado por Maxime y Valentina, quienes secuestran al pequeño.

Frente a esto, Poppy ayuda a Gru para que se reúna con Maxime en un edificio cercano. Allí, el villano revela que ha transformado a Gru Jr. en un híbrido humano-cucaracha.

De esta manera, Gru se da cuenta de que debe liberar al niño de su lavado de cerebro con las palabras adecuadas y, cuando lo consigue (demostrando que -en realidad- la criatura sí ama a su progenitor), el bebé ataca a Maxime. Tras esto, el hombre cae al suelo, junto antes de los Megaminions acudan a aplastarlo.

Afortunadamente, la familia queda fuera de peligro y regresa a su antigua vida. Así, en su hogar original, el Dr. Nefario invierte la transformación absoluta de Gru Jr.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MI VILLANO FAVORITO 4”?

Tiempo después, la película nos revela que Gru va a visitar a Maxime en una cárcel de la Liga Antivillanos. Esto, con el fin de conversar y arreglar sus diferencias. Sin embargo, la reunión no hace más que desencadenar un nuevo concurso de talentos... pero esta vez en prisión.

De esta manera, la pareja se junta en una increíble presentación de “Everybody Wants to Rule the World” en medio de una serie de cameos de muchísimos villanos del pasado, entre los que destacan: Vector (”Mi Villano Favorito”), El Macho (“Mi Villano Favorito 2”), Balthazar Bratt (”Mi Villano Favorito 3″), Mr. Perkins, Scarlet, Herb Overkill, , Belle Bottom, Jean-Clawed, Svengeance, Stronghold y Nun-Chuck.

Podríamos decir, entonces, que esta es una especie de referencia al alcance de una franquicia que nació en el 2010 y, cómo no, al recorrido del personaje principal a lo largo de 14 años. ¡Quizá ni él se imagina lo lejos que ha llegado!

Por cierto, “Mi villano favorito 4″ también nos regala la oportunidad de ver a nuestros protagonistas reuniéndose con la madre de Gru, Marlena, y su hermano Dru... regalándonos un grato momento familiar y, en resumidas cuentas, una celebración de la nueva vida que ha construido el que fuera el supervillano más famoso del mundo.

