“Mi villano favorito 4″ no ha decepcionado a los primeros espectadores que han ido al cine, ya que mantiene la frescura de su propuesta entretenida, con más aventuras de Gru y los Minions en la pantalla grande. De esta manera, la cuarta entrega de la franquicia cinematográfica sostiene el éxito de las anteriores cintas, convirtiéndose en uno de los casos raros de los filmes animados de los últimos años. Si te quieres quedar en el cine después de que acabe la historia, debes saber si “Despicable Me 4″ tiene o no escenas post-créditos.

Gru ya no es más un villano, pero cómo le cuesta renunciar a su lado malvado, al hecho de cometer delitos que le llenan la sangre de adrenalina. Sin embargo, ahora prioriza a su familia, en especial tras la llegada de su hijo, Gru Jr.

Aunque intenta estar alejado de las fechorías y villanos, en especial cuando se ha comprometido a combatirlos, Gru conoce a un villano, Maxime, a quien encierra pero con la amenaza de una próxima venganza.

Gru volverá a tropezar con las mismas maldades mientras su némesis cocina su plan en contra de su familia. Antes de que te cuente más de la película, te dejo el tráiler oficial de la imperdible “Mi villano favorito 4″.

¿”MI VILLANO FAVORITO 4″ TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

Sí, “Mi villano favorito 4″ tiene una escena post-créditos, en los que aparece uno de los Minions con un dispositivo que dispara clavijas, como para cerrar el círculo del primero que aparece al comienzo de la película, con el mismo aparato, para encender el logo de Illumination Entertainment.

El arma que tiene el Minion se parece al que Lite Brite dispara contra el Mega Minion volador durante la cuarta entrega de la franquicia cinematográfica que llega a los cines a partir del miércoles 3 de julio.

La familia de Gru mudándose en la película “Mi villano favorito 4” (Foto: Illumination Entertainment)

¿QUÉ SIGNIFICA LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “MI VILLANO FAVORITO 4″?

No hay un mayor significado en la escena post-créditos de la película “Mi villano favorito 4″. Solo se muestra una escena divertida de un Minion, como forma de seguir entreteniendo a los espectadores que siguen en la sala de cine.

Tampoco es un avance o la confirmación de una posible quinta cinta de Gru y los Minions. Por supuesto, una siguiente secuela no se puede descartar debido al éxito que se espera para esta cuarta película.

¿CÓMO VER “MI VILLANO FAVORITO 4″?

La película “Mi villano favorito 4″ está disponible en las salas de cine a nivel internacional, por lo que debes consultar con tu cartelera local para ver la cinta. Todavía no se tiene una fecha oficial de su lanzamiento en las plataformas de streaming HBO Max y Peacok.