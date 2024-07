Desde que se lanzó en 2010, “Mi villano favorito” se convirtió en una franquicia que conquistó a grandes y chicos; y cómo no iba a lograrlo si nos muestra a Gru acompañado de su grupo de Minions en sus grandes aventuras, aunque en un inicio cometían sus fechorías, eso quedó en el pasado, tal como lo vemos en “Despicable Me 4″, donde el supervillano se reformó y ahora tiene una familia con Lucy, su bebé y sus tres hijas adoptivas: Margo, Edith y Agnes. Aunque es un padre amoroso, ¿te imaginas que todos sus hijos se conviertan en villanos en una nueva entrega de la película animada? La respuesta en esta nota.

Cabe mencionar que la cuarta entrega del filme llegó a las salas de cine el 3 de julio de 2024, y al parecer se convertirá en un éxito en taquilla, tal como lo han hecho sus predecesoras; por tanto, pensar en una secuela es inevitable.

¿Te imaginas a los hijos de Gru o algunos de ellos convertirse en villanos en una siguiente película (Foto: Universal Pictures)

¿LOS HIJOS DE GRU COMO VILLANOS EN “DESPICABLE ME 5″?

Aunque no hay planes concretos para realizar una siguiente película, todo indicaría que el mundo del villano animado más querido continuaría, pero ¿te imaginas a sus hijos siguiendo los pasos de Gru antes de que se reformara? Claro, no sabemos si esto ocurriría mientras ellos son pequeños o si se daría con un salto en el tiempo en el que los veríamos con más años.

Para despejar estas dudas, Chris Renauld, director de la primera, segunda y cuarta cinta de la franquicia, conversó con Entertainment Weekly para revelar lo que ha discutido con su equipo de trabajo.

“Creo que el mundo de los personajes se presta a múltiples historias porque son humanos, son muy identificables. Creo que si tienes animales o criaturas místicas puede ser un poco más limitante porque solo hay una cierta cantidad de cosas en las que realmente puedes sumergirte; y ciertas cosas, ya sea que se trate de romper el formato y decir: ‘Oye, vamos a estar 50 años en el futuro’, definitivamente todavía hay oportunidades”, indicó.

Centrándose en la franquicia, no dudó en compararla con las películas del Agente 007. “Para mantener vivo ese personaje, esencialmente, la forma en que Bond opera es a qué villano se enfrenta, y hay un elemento de eso aquí con Gru”, al resaltar que se puede enfrentar a los malvados mientras trata de proteger a su núcleo familiar, pero no sabe qué tanto podría influenciar ese comportamiento en sus cuatro pequeños, ya sea luchando contra el mal o convirtiéndose en aquel Gru del pasado.

Aquí el punto es saber si que se presenta este escenario, ¿qué edad tendrían sus hijos? Si los veríamos como los nuevos villanos a su corta edad o quizá crezcan para serlo. Renauld dio algunas pistas, aunque para eso tuvo compararla con otra serie animada.

“No es exactamente lo mismo, pero es un poco como ‘Los Simpsons’, donde aparecen en todo tipo de escenarios, pero nunca cambian. ¿Sabes a qué me refiero? Y obviamente han sacado mucho provecho de eso, así que esto no funciona exactamente de la misma manera, pero está en un mundo animado, así que tienes algunas libertades más (…). Así que, al hacerlos envejecer en esta película en particular, se convierte en una pregunta aún más sin respuesta lo que está sucediendo en sus vidas. Pero no creo que eso nos impida hacer algo en el que ambientemos una película 20 años en el futuro y digamos: ‘Oh Dios mío, Gru Jr. y Edith han heredado el negocio de villanos de papá, o lo que sea’. Creo que podemos ir a donde queramos”, precisó.

La llegada de un nuevo integrante a la familia, Gru Jr., pone en aprietos y a prueba a nuestrso protagonista de "Mi villano favorito" (Foto: Universal Pictures)