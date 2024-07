Después de casi dos años, “Misterios sin resolver” (“Unsolved Mysteries” en su idioma original) regresa con una cuarta temporada en la que se presentan cinco nuevas historias reales de casos abiertos, sucesos sobrenaturales y objetos voladores no identificados. Los nuevos episodios de la docuserie de Netflix producida en asociación con Cosgrove/Meurer Productions y 21 Laps Entertainment se estrenaron el 31 de julio de 2024, así que ya puedes intentar resolver algunos de estos misterios. Por eso, te comparto lo que se sabe sobre cada uno de ellos.

“Unsolved Mysteries sigue resonando entre los espectadores de maneras que nunca hubiéramos imaginado, con algunos episodios que conducen a la resolución de casos que alguna vez se creyeron irresolubles”, explicó el fundador de 21 Laps, Shawn Levy, a Tudum. “Es un privilegio colaborar con Terry Dunn Meurer y su equipo en esta franquicia icónica, y estamos muy emocionados de compartir esta próxima entrega de misterios atractivos y fascinantes con los espectadores de todo el mundo”.

LOS CASOS DE “MISTERIOS SIN RESOLVER VOLUMEN 4″

1. ¿Quién era Jack el Destripador?

Sinopsis: Londres, 1888. La ciudad se ve afectada por una serie de asesinatos, cada uno más espantoso que el anterior. Los expertos analizan uno de los misterios más infames de la historia.

Ubicación: Londres, Reino Unido

Detalles del caso: Jack el Destripador es un asesino en serie no identificado que aterrorizó Londres del siglo XIX. Aunque no se sabe exactamente a cuántas personas mató, la mayoría de los historiadores coinciden en que es responsable del asesinato de al menos cinco “desafortunadas”: Mary Ann ‘Polly’ Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly.

La identidad de Jack el Destripador no ha sido confirmada, pero existen muchas teorías. Una de ellas señala a Montague John Druitt, un abogado y profesor del sur de Londres que fue encontrado en el río Támesis a fines de 1888 y que según su familia, se estaba volviendo loco y que prefería terminar con su vida antes que sufrir las consecuencias. También se arrestó a Francis Tumblety, un medió estadounidense que más tarde explicó que había ido a Whitechapel con fines voyeuristas después de haber leído sobre los misteriosos asesinatos del distrito.

Para conocer más detalles sobre estos y otros sospechosos, revisar el informe de Bond, leer la carta del “estimado jefe”, ver ilustraciones y otras pistas, revisa el dossier que Netflix compartió de los casos de “Misterios sin resolver Volumen 4″.

Aunque nunca se ha descubierto la identidad de Jack el Destripador, existen muchas teorías sobre quién podría haber sido (Foto: Netflix)

2. Un cuerpo en el sótano

Sinopsis: El esposo de Amanda Antoni la encuentra sin vida en el sótano. La sangrienta escena desconcierta a los policías: ¿fue un homicidio o un trágico accidente?

Ubicación: Calgary, Canadá

Detalles del caso: El 26 de octubre de 2015, Lee Antoni encontró a su esposa, Amanda, muerta en el piso del sótano de su casa. El primer sospechoso fue el esposo, pero se confirmó que estaba en una provincia diferente en el momento en que probablemente murió Amanda.Según la autopsia, un traumatismo contundente provocó que la víctima se desangrara hasta morir. A pesar de los numerosos hematomas y la fractura del hueso orbital derecho, los análisis demostraron que en la escena solo se encontró su ADN. ¿Qué pasó? Más pistas en Tudum.

La muerte de Amanda Antoni es uno de los casos de la temporada 4 de la docuserie "Misterios sin resolver" (Foto: Netflix)

3. La cabeza cortada

Sinopsis: Cuando una cabeza embalsamada aparece en el bosque, los investigadores intentan identificar a la víctima y descubren un posible vínculo con el mercado negro de órganos.

Ubicación: Economy Borough, Pensilvania

Detalles del caso: El 12 de diciembre de 2014, un adolescente que caminaba por el tranquilo barrio del condado de Beaver, en Pensilvania, se topó con lo que parecía ser una cabeza humana, tirada junto a una carretera. Cuando las autoridades llegaron confirmaron que se trataba de la cabeza cortada de una mujer mayor no identificada. ¿De dónde salió la cabeza? ¿A quién pertenecía? ¿Quién fue el responsable? Netflix ofrece más evidencia para aquel que quiera intentar resolver el misterio.

Skye Borgman es el director de "La cabeza cortada", tercer episodio de la temporada 4 de la docuserie "Misterios sin resolver" (Foto: Netflix)

4. Homicidio en el escenario

Sinopsis: Mientras una universidad de Nueva Jersey sigue marcada por el escalofriante asesinato de Sigrid Stevenson en un teatro del campus, se barajan nuevas teorías sobre su homicida.

Ubicación: Trenton State College, Nueva Jersey

Detalles del caso: El 4 de septiembre de 1977, el campus del Trenton State College (ahora conocido como The College of New Jersey), el oficial Thomas Kokotajlo encontró el cuerpo de Sigrid Stevenson, una estudiante de maestría de 25 años que buscaba convertirse en profesora de música. Una de las sospechas de la policía era que Sigrid fue atacada mientras estaba tocando el piano de espaldas a su atacante en Kendall Hall. Más de cuatro décadas después, las autoridades aún no han determinado quién cometió el crimen. Puedes encontrar toda la evidencia en Tudum.

Los detectives sospecharon que, cuando Sigrid fue atacada, estaba tocando el piano de espaldas a quien se acercara (Foto: Netflix)

5. El regreso del hombre polilla

Sinopsis: A raíz de los avistamientos de un humanoide alto y alado de ojos rojos, expertos en fenómenos paranormales indagan la aparente relación del hombre polilla con grandes catástrofes.

Ubicación: Principalmente Illinois/Chicago, también Virginia Occidental

Detalles del caso: Durante años, los habitantes de Chicago informaron sobre un humanoide negro volador de entre 6 y 8 pies de altura; con alas similares a las de un murciélago que median más de 12 y 15 pies. En 2002, “Misterios sin resolver” analizó la leyenda y desde entonces, han surgido nuevas historias sobre el Hombre Polilla.