Un relato emblemático llegó a su fin. El manga “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero Academia”) de Kōhei Horikoshi cerró su historia con su episodio 430, dejándonos un desenlace memorable tras toda una década de publicaciones. Así, luego de leer el capítulo, quizá te quedaste con alguna duda sobre su desenlace. Por eso, en las siguientes líneas, te presento su final explicado (ending explained). ¡Quizá te lleves alguna sorpresa!

Vale precisar que el exitoso manga llegó a su fin tras el enfrentamiento contra Shigaraki, donde Deku buscó probar ser el héroe más grande que había existido jamás.

Y, pese a perder el One For All en la batalla, nuestro protagonista se recupera de sus heridas y, eventualmente, se gradúa. Así, más tarde, se revela lo que sucedió con él y sus amigos.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DEL MANGA “MY HERO ACADEMIA”?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de “My Hero Academia”, el manga hace un salto de 8 años después de la graduación de Izuku Midoriya, quien sigue siendo pieza clave de la Academia U.A., pero ya no como héroe... sino como profesor.

De esta manera, se explica que el One For All ha desaparecido por completo, mientras Deku está comprometido en llegar a la siguiente generación de héroes a través de la enseñanza. Aunque, por supuesto, extraña aquellos días en los que parecía poder lograrlo todo.

No obstante, con la responsabilidad de ser el mentor de sus estudiantes, trata de aconsejarlos siempre que puede. Por eso, cuando Dai le cuenta sus inseguridades sobre el futuro y le pregunta si algún día podrá convertirse en un héroe como él y All Might, Deku le da un mensaje alentador.

Después de todo, no es el don lo que convierte a Izuku Midoriya en el héroe más grande, sino su capacidad para motivar e inspirar a su entorno.

Tras esto, se lee FIN en el texto. Sin embargo, All Might interviene en la historia.... ¡Es un desenlace falso!

Parte del episodio 430 de "My Hero Academia", el último del manga de Kōhei Horikoshi (Foto: Shūeisha)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DEL MANGA “MY HERO ACADEMIA”?

Afortunadamente, All Might llega para darle un regalo sorpresa a nuestro protagonista: un proyecto creado por Hatsune Mei y un amigo extranjero, financiado por la entrañable Clase 1-A.

Este no es otro que un traje mecánico mejorado para él, con el que puede acompañar a sus amigos como todo un héroe profesional.

De esta forma, vemos al grupo reunido nuevamente, con Deku volviendo a la acción y usando algunos artículos de soporte que parecen funcionar de manera similar al One For All.

Kōhei Horikoshi, entonces, decide darle un cierre emotivo a las aventuras del icónico Izuku Midoriya. Y a ti, ¿te gustó la conclusión de la historia?

El grupo de héroes protagonistas se reúne al final del manga "My Hero Academia" de Kōhei Horikoshi (Foto: Shūeisha)