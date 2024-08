“My Hero Academia” se ha convertido en un fenómeno mundial, en parte gracias a sus tres grandes sagas, siendo “UA Beginnings” una de las más destacadas. Esta saga relata los primeros pasos de Izuku Midoriya como héroe y fue clave en la popularidad internacional del anime, estableciendo las bases para la historia y los personajes. A diferencia de las temporadas recientes, los enfrentamientos en “UA Beginnings” se enfocan en los retos iniciales de Midoriya y la introducción de la Liga de Villanos. Tras el final del manga, queremos recordar algunas de las mejores batallas.

La saga “UA Beginnings” es la primera en la serie y abarca un total de nueve arcos, comenzando con el “Examen de ingreso” y culminando en el “Arco de la incursión al escondite”. Durante esta saga, vemos cómo Midoriya hereda el poderoso don One For All de su ídolo, All Might, y se enfrenta a los desafíos que conlleva ser el sucesor del símbolo de la paz. También somos testigos de la aparición de la Liga de Villanos, un grupo que desafía directamente a la sociedad de héroes y que marcará un antes y un después en la vida de los personajes.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES BATALLAS DE “UA BEGINNINGS”?

10. All Might vs Nomu (Temporada 1, Episodio 12)

Ni Shota Aizawa ni Trece lograron contener a los esbirros de Tomura Shigaraki para siempre, y por un momento, todo parecía perdido. Fue en ese instante cuando All Might, el símbolo de la paz, llegó para salvar el día, pero esta vez no con su habitual sonrisa, sino con una expresión de furia al ver a sus estudiantes en peligro. Esta batalla mostró la fuerza imparable de All Might cuando se trata de proteger a los suyos, destacando su rol como el héroe número uno.

9. Deku & All Might vs Villano de lodo (Temporada 1, Episodio 1)

La primera batalla de la saga UA Beginnings y, de hecho, de toda My Hero Academia, fue breve pero con un impacto monumental en la vida de Izuku Midoriya, un joven sin Don que soñaba con ser un héroe profesional. Mientras caminaba a casa, Deku se encontró con su amigo de la infancia, Katsuki Bakugo, atrapado por un villano de lodo que casi lo mata. Aunque Deku no tenía poderes, se lanzó a la acción, lo que llevó a All Might a intervenir y salvar el día con un potente Smash. Este acto de valentía fue lo que inspiró a All Might a elegir a Deku como su sucesor.

8. Deku vs Katsuki Bakugo (Temporada 1, Episodio 7)

Una vez en la prestigiosa escuela UA, Izuku/Deku y sus 19 compañeros de clase tuvieron que demostrar su valía no solo a través de pruebas, sino también en combates en equipo. Fue en esta ocasión que Deku se enfrentó a su rival de toda la vida, Katsuki Bakugo. Aunque la batalla fue intensa y Deku aún no estaba listo para derrotar completamente a Bakugo, logró realizar un ataque Smash vertical que ayudó a su equipo a ganar. Este enfrentamiento también marcó el inicio de una nueva dinámica entre Deku y Bakugo, donde este último empezó a ver a Deku como una verdadera amenaza.

7. Clase 1-A vs Liga de Villanos (Temporada 1, Episodio 11)

Participar en combates supervisados en la escuela es una cosa, pero enfrentarse a villanos reales es una experiencia completamente diferente y aterradora. Eso es lo que la Clase 1-A descubrió cuando la Liga de Villanos irrumpió en el complejo USJ, gracias a un traidor en la UA. A pesar de su limitada experiencia, la Clase 1-A luchó con valentía contra estos primeros enemigos verdaderos, destacando cómo incluso en sus primeros días, estos jóvenes héroes estaban destinados a grandes cosas. Sin embargo, necesitaron la intervención de All Might para que todo terminara bien.

6. Deku vs Hitoshi Shinso (Temporada 2, Episodio 20)

El festival deportivo de la UA presentó numerosas batallas, comenzando con la batalla campal de caballería antes de llegar al torneo final. En el primer enfrentamiento, Deku se vio cara a cara con Hitoshi Shinso de la clase 1-C, un rival con el don de control mental. Aunque Shinso intentó dominar a Deku con su habilidad, Deku logró liberarse al vislumbrar los vestigios de los anteriores portadores de One For All. Con un golpe rápido, Deku ganó la pelea, revelando un destello del verdadero poder que posee su don.

5. Ochaco Uraraka vs Katsuki Bakugo (Temporada 2, Episodio 22)

Conociendo el poder explosivo y el carácter impulsivo de Katsuki Bakugo, muchos se preocuparon por Ochaco Uraraka cuando ambos se enfrentaron en el torneo. Sin embargo, Ochaco demostró que no necesitaba que la protegieran, solo un buen plan de batalla. Aunque su estrategia de usar escombros para atacar desde el cielo no funcionó, Ochaco mostró su valentía y habilidad, ganándose el respeto de todos, incluso en la derrota.

4. Deku vs Todoroki (Temporada 2, Episodio 23)

En el torneo deportivo de la UA, Deku se enfrentó a Shoto Todoroki, un joven con un talento impresionante que se negaba a usar la mitad de su Don. Durante la batalla, Deku utilizó todo su poder para contrarrestar los ataques de hielo de Todoroki, mientras lo alentaba a usar todo su potencial. Aunque Todoroki inicialmente se resistía debido a sus conflictos familiares, finalmente desató todo su poder, impulsado por las palabras de Deku. Aunque Deku perdió el combate, logró liberar a Todoroki de sus limitaciones internas, lo que fue una victoria aún mayor.

3. Stain vs Iida, Deku y Todoroki (Temporada 2, Episodio 30)

Después del torneo deportivo, Tenya Iida, motivado por la venganza, se enfrentó al asesino de héroes, Stain, quien casi había matado a su hermano. Sin embargo, Iida no estaba a la altura por sí solo, y pronto Deku y Todoroki llegaron para apoyarlo en un enfrentamiento épico en un callejón oscuro. Stain, con su habilidad de detener a sus enemigos con su don Bloodcurdle, puso a prueba al trío, pero al final, la combinación de sus habilidades logró derrotar al villano. Esta batalla demostró que, aunque aún eran estudiantes, estos jóvenes héroes estaban listos para enfrentarse a las peores amenazas.

2. Deku vs Muscular (Temporada 3, Episodio 4)

Durante el arco del campo de entrenamiento, la batalla más intensa se dio entre Izuku Midoriya y el imponente villano Muscular, quien ya había asesinado a los padres de Kota y ahora buscaba acabar con el niño. Sin dudarlo, Deku intervino para proteger a Kota, enfrentándose a Muscular en un combate brutal. A pesar de estar superado en fuerza, Deku empujó sus límites al máximo, culminando en un increíble Smash de 1,000,000% que derrotó al villano y salvó a Kota, mostrando el verdadero poder de un héroe dispuesto a darlo todo.

1. All Might vs All For One (Temporada 3, Episodio 11)

Cuando Katsuki Bakugo fue capturado por la Liga de Villanos, Deku y su equipo intentaron rescatarlo, mientras los héroes profesionales llevaban a cabo su propia misión. En medio del caos, se dio el enfrentamiento definitivo entre All Might y su archienemigo, All For One. Esta batalla no solo fue física, sino también simbólica, representando el clímax de una era. Con su último aliento de poder, All Might derrotó a All For One, marcando el fin de su carrera como héroe y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de los héroes.