Después de diez años y 430 capítulos, “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en japonés) llegó a su fin. El último número de la serie de manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi revela lo que sucedió con Izuku Midoriya y sus compañeros en la Academia UA. Además de mostrar el desenlace del enfrentamiento contra Shigaraki y otras sorpresas, se menciona que existe un nuevo héroe número 1. ¿De quién se trata y cómo lo consiguió? A continuación, te comparto su identidad.

Tras luchar contra Shigaraki, Izuku Midoriya/ Deku logra demostrar que es el héroe más grande que había existido jamás y a pesar de perder el One For All en la batalla, se recupera de sus heridas y se gradúa de la academia. El capítulo final del manga incluye un salto temporal de ocho años, lo que permite ver al protagonista como un profesor de la Academia UA.

Mientras se enfoca en compartir sus sabiduría con la siguiente generación de héroes, Deku se mantiene al tanto de lo que sucede con Katsuki Bakugo y a los otros miembros de su clase, de hecho, comparte actualizaciones del ranking de héroes.

El grupo de héroes principales se reúne al final del manga "My Hero Academia (Foto: Shūeisha)

¿QUIÉN ES EL HÉROE NÚMERO 1 AL FINAL DE “MY HERO ACADEMIA”?

El protagonista de “My Hero Academia” revela que Bakugo ha ido bajando de rango, mientras que Shoto Todoroki está dejando poco a poco la sombra del trabajo de su padre y Mirio finalmente ha alcanzado la cima de la tabla, superando a Kamui Woods y Mt. Lady. Con esto se cumple la predicción final de Sir Nighteye.

Asimismo, Deku menciona que Neito Monoma y Juzo Honenuki también están subiendo rápidamente en el ranking, tanto que Mirio incluso bromea sobre lo nervioso que está por que lo alcancen.

¿DEKU VUELVE A SER UN HÉROE?

El One For All ha desaparecido por completo, pero al final del manga “My Hero Academia”, All Might interviene en la historia. Toshinori Yagi le entrega a Izuku Midoriya un traje mecánico mejorado creado por Hatsune Mei y financiado por Clase 1-A.

Con el traje que parece funcionar de manera similar al One For All, Deku puede volver a la acción como un héroe y acompañar a sus amigos.

Así concluye el episodio 430 de "My Hero Academia", el último del manga de Kōhei Horikoshi (Foto: Shūeisha)