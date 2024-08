La llegada de la película “My Hero Academia: You’re Next” ha generado gran expectativa para los amantes del anime; y no es para menos, ya que esta entrega nos presentará a un nuevo villano. No sólo ello, pues podremos analizar qué hubiese ocurrido si All Might se inclinaba por el camino del mal. Si estás ansioso por conocer detalles como su sinopsis, ver su tráiler, fecha de estreno y más, sigue leyendo esta nota.

Cabe mencionar que la franquicia “My Hero Academia” ya tiene tres películas previas que han logrado el éxito no sólo en Japón sino en el extranjero. Ellas son: “My Hero Academia: Two Heroes” (julio de 2018), “My Hero Academia: Heroes Rising” (diciembre de 2019) y “My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes’ Mission” (agosto de 2021).

¿DE QUÉ TRATA “MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT”?

Antes de revelarte de qué trata la película, debemos precisar que los villanos originales forman parte de la organización criminal conocida como la “Familia Gorrini”; además, la trama se desarrolla en el mismo periodo que la serie de televisión actual; es decir, en un mundo donde la sociedad segura ha colapsado.

Entonces, “My Hero Academia: You’re Next” tiene lugar después de la Guerra de Liberación Paranormal, por lo que Izuku Midoriya y sus compañeros de clase se unen para detener una misteriosa fortaleza gigante y un hombre que se parece al antiguo “Símbolo de la Paz”. Esto hará que nuevos desafíos y misterios se resuelvan.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT”?

“My Hero Academia: You’re Next” se estrena en Japón el 2 de agosto de 2024, la cual también tendrá proyecciones en 4D en 136 cines el mismo día de su estreno. En tanto, la película llegará a Estados Unidos el 11 de octubre de 2024 por Toho International.

¿QUÉ SIGNIFICA EL TÍTULO?

El actor Kenta Miyake, quien da voz a All Might/Dark Might, reveló la importancia del título de esta cuarta película titulada “My Hero Academia: You’re Next” en una entrevista durante el Anime Expo, publica Alfa Beta.

Precisó que “You’re Next” es la palabra clave, toda vez que el mensaje que envió All Might, además de hacer pensar a los héroes y aspirantes a serlo, también caló profundo en muchos personaje como Dark Might.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN EL REPARTO PRINCIPAL DE “MY HERO ACADEMIA: YOU’RE NEXT”?

Mamoru Miyano da voz a Giulio Gandini

Yûki Kaji da voz a Shoto Todoroki

Nobuhiko Okamoto da voz a Katsuki Bakugo

Kenta Miyake da voz a All Might

Kaito Ishikawa da voz a Tenya Iida

Ayane Sakura da voz a Ochaco Uraraka

Daiki Yamashita da voz a Izuku Midoriya

Meru Nukumi da voz a Anna Scervino