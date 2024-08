Después de 10 años en publicación, el manga de Kōhei Horikoshi llegó a su final. Sin embargo, sus adaptaciones en pantallas están lejos de detenerse. “My Hero Academia: You’re Next” es la más reciente película de la franquicia. Estrenada el 2 de agosto de 2024, no solo ha presentado nuevos retos para los protagonistas como Deku, sino que también nos ha permitido conocer a personajes muy interesantes como Anna y Giulio. Si quieres descubrir más sobre estos fascinantes personajes, aquí te lo cuento.

La cinta llegará a Estados Unidos recién el 11 de octubre del mismo año, y se posiciona como la cuarta entrega cinematográfica de la serie. La historia se desarrolla en un momento crucial, después de la Guerra de Liberación Paranormal, donde Izuku Midoriya y sus compañeros de clase se enfrentan a una nueva amenaza: una misteriosa fortaleza gigante y un hombre que guarda un inquietante parecido con el antiguo “Símbolo de la Paz”.

Entonces, ¿qué es lo que los hace tan especiales a Anna y Giulio? A continuación, te lo explico. Pero antes de seguir, mira el tráiler de “My Hero Academia: You’re Next”.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES ANNA Y GIULIO?

En una reciente entrevista con Kōhei Horikoshi, el célebre mangaka confirmó que Anna y Giulio son esenciales para la trama de la película, describiéndolos como un “punto de llegada” crucial para los héroes de la Clase 1-A.

“La relación entre Giulio y Anna es parte del punto de llegada al que Deku y los demás llegarán finalmente. La película como película independiente es interesante en sí misma, pero si ves la película y luego vuelves a la historia real, es posible que pienses ‘oh, así que aquí es a donde conduce la historia’. Como tal, ¡presta atención a Giulio y Anna en la película!”, agregó.

¿QUIÉN ES ANNA SCERVINO DE “MY HERO ACADEMIA: YOUR NEXT”?

Anna Scervino es un personaje de "My Hero Academia: You’re Next" (Foto: Bones)

Anna Scervino es un personaje que lleva el peligro en su ADN, y no es para menos: su Quirk es capaz de remodelar la realidad a su antojo. Imagina poder conjurar pétalos de rosa con solo mover los dedos o crear un campo de flores al caminar. Bueno, hasta que te das cuenta de que Anna puede ir mucho más allá.

Su poder no tiene límites, y eso se convierte en un problema gigantesco. Anna puede deformar la realidad y crear un mundo completamente nuevo, como cuando transporta a Izuku a una dimensión alterna. Pero, como todo poder desmesurado, tiene su lado oscuro. La Singularidad del Quirk está acechando, y su habilidad comienza a salirse de control, consumiendo pueblos enteros y a cualquiera que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino.

¿La señal de que Anna ha ido demasiado lejos? Su cabello se tiñe de un vibrante violeta-púrpura, comenzando desde la raíz hasta cubrir por completo su melena. Así que si ves a Anna con el pelo violáceo, ¡corre por tu vida!

¿QUIÉN ES GIULIO GANDINI DE “MY HERO ACADEMIA: YOUR NEXT”?

Giulio Gandini es el antagonista que no te esperas, el hombre que, con su elegante traje y su aire de sofisticación, oculta un arsenal letal. Como leal sirviente de la poderosa familia Scervino, Giulio no es solo un mayordomo; es un asesino experto con un brazo derecho robótico que se transforma en una pistola de fuego. ¡Sí, lo leíste bien! Este tipo puede pasar de servir té a desatar un caos en cuestión de segundos.

Pero no te dejes engañar por su apariencia tranquila y calculadora. Giulio es tan rápido y astuto que puede mantener la calma en cualquier situación, incluso cuando se enfrenta al propio Izuku Midoriya. Y no solo es un maestro en el arte del combate, también es un genio intelectual. Conduce una motocicleta con una destreza que dejaría boquiabierto a cualquiera, demostrando que no hay tarea demasiado grande o demasiado pequeña para él.