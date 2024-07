Dave Bautista y Chloe Coleman regresan como el rudo agente de la CIA J.J. y su pequeña compañera Sophie en “My Spy: The Eternal City”, la secuela de la comedia de acción de Amazon Prime Video. En la nueva película, el peculiar dúo se ve envuelto en una conspiración terrorista internacional que podría acabar con el mundo tal y como lo conocemos. ¿Qué otros actores se suman al elenco de la cinta dirigida por Pete Segal? A continuación, te comparto la lista completa de miembros del reparto.

El rodaje de la película escrita por Jon Hoeber, Erich Hoeber y Pete Segal concluyó en Venecia en mayo de 2023 y se estrenará el 18 de julio de 2024 en la plataforma de streaming antes mencionada. La cinta producida por Chris Bender, Jake Weiner, Pete Segal, Robert Simonds, Gigi Pritzker, Dave Bautista y Jonathan Meisner tiene una duración de 112 minutos

Dave Bautista, Chloe Coleman, Kristen Schaal y Ken Jeong repiten los papeles principales en “My Spy: The Eternal City”, mientras que Anna Faris, Craig Robinson y Flula Borg se unen al elenco. Entonces, ¿quién es quién en la nueva comedia de acción de Amazon Prime Video?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MY SPY: THE ETERNAL CITY”

1. Dave Bautista como J.J.

Dave Bautista, actor, luchador profesional estadounidense retirado y expeleador de artes marciales mixtas que participó en películas como “The Man with the Iron Fists”, “Guardianes de la Galaxia”, “Blade Runner 2049″, “Avengers: Endgame”, “Army of the Dead”, “Dune: parte uno”, “Thor: Love and Thunder”, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, “Knock at the Cabin” y “Dune: parte dos”, vuelve a interpretar al agente de la CIA J.J.

Dave Bautista retoma el rol del agente J.J. en la comedia de acción "My Spy: The Eternal City" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Chloe Coleman como Sophie

Chloe Coleman, conocida por sus papeles en las películas “My Spy”, “Gunpowder Milkshake”, “Disney’s Timmy Failure: Mistakes Were Made”, “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves” y “65″, retoma el rol de Sophie, la pequeña que se convierte en espía tras conocer a J.J.

Chloe Coleman interpreta a Sophie y Dave Bautista interpreta a J.J. en la película "My Spy: The Eternal City" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Kristen Schaal como Bobbi

Kristen Schaal, que fue parte de “The Goods: Live Hard, Sell Hard”, “Valentine’s Day”, “Shrek Forever After”, “Toy Story 3″, “Despicable Me 2″, “Bill & Ted Face the Music”, “Bob’s Burgers: La película”, “Ugly Betty”, “How I Met Your Mother”, “Modern Family” y “Bob’s Burgers”, da vida a Bobbi en “My Spy: The Eternal City”.

Kristen Schaal interpreta a Bobbi en la comedia de acción "My Spy: The Eternal City" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Ken Jeong como David Kim

Ken Jeong, conocido por sus interpretaciones en películas como “Knocked Up”, “The Hangover” y “All About Steve” y en las series “Community”, “Bob’s Burgers”, “BoJack Horseman”, “Glee”, “Robot Chicken” y “The Casagrandes”, interpreta a David Kim, el jefe de la CIA.

Ken Jeong asume el rol de David Kim, el jefe de la CIA, en la película "My Spy: The Eternal City" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Anna Faris como Nancy

Anna Faris, que apareció en la franquicia de “Scary Movie” y en películas “Lost in Translation”, “Brokeback Mountain”, “The Hot Chick”, “Just Friends”, “Mi súper ex novia”, “Smiley Face” y “The House Bunny”, asume el papel de Nancy.

Anna Faris asume el rol de Nancy en la comedia de acción "My Spy: The Eternal City" (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “My Spy: The Eternal City”:

Flula Borg como Crane

Taeho K como Collin

Craig Robinson como Connelly

¿DE QUÉ TRATA “MY SPY: THE ETERNAL CITY”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “My Spy: The Eternal City”, “cuando el coro del instituto de Sophie es seleccionado para una gira italiana que culmina con una actuación ante el Papa en el Vaticano, JJ encuentra una oportunidad para afianzar lazos con su nueva hijastra, así que se ofrece como voluntario para acompañar al grupo a través de los canales de Venecia, los famosos puentes de Florencia y los lugares más históricos de Roma. Sin embargo, JJ descubrirá que él y Sophie se han convertido en peones involuntarios de un complot terrorista que podría acabar con el mundo tal y como lo conocemos”.

¿CÓMO VER “MY SPY: THE ETERNAL CITY”?

“My Spy: The Eternal City” se estrenará el jueves 18 de julio de 2024 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la secuela de la comedia de espías solo necesitas una suscripción a la dicha plataforma de streaming.