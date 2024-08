Una misteriosa mujer, interpretada por Go Min-si, llega al hospedaje de Jeon Young-ha (Kim Yoon-seok) y convierte todo en un caos en “Nadie en el bosque” (“The Frog” en inglés y “Amudo Eobsneun Supsokeseo” en su idioma original), serie coreana de Netflix dirigida por Mo Wan-il. ¿Qué otros actores conforman el elenco de la ficción que se centra en los estragos que causa la extraña en la vida del propietario del hotel por motivos desconocidos? A continuación, te comparto la lista completa de miembros del reparto.

El rodaje del thriller de suspenso escrito por Son Ho-young comenzó a principios de abril de 2023 y se prolongó hasta mediados de septiembre del mismo año. En febrero de 2024, la serie se encontraba en posproducción. Los ocho episodios se estrenarán el 23 de agosto de 2024.

“Nadie en el bosque”, producida por las compañías SLL y Studio Flow, cuenta con un elenco conformado por actores como Kim Yoon-seok, Yoon Kye-sang, Go Min-si, Lee Jung-eun, Ha Yoon-kyung, Park Ji-hwan, Chanyeol y Ryu Hyun-kyung. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “NADIE EN EL BOSQUE”

1. Kim Yoon-seok como Jeon Young-ha

Kim Yoon-seok, que apareció en las películas “Running Turtle”, “Jeon Woo-chi: The Taoist Wizard”, “The Yellow Sea”, “The Thieves”, “Hwayi: A Monster Boy”, “The Classified File”, “The Priests”, “1987: When the Day Comes”, “La figura oscura del crimen” y “Escape from Mogadishu”, da vida Jeon Young-ha, el propietario de un hospedaje en medio del bosque.

Kim Yoon-seok interpreta a Jeon Young-ha, el dueño de un hospedaje, en la serie surcoreana "Nadie en el bosque" (Foto: Netflix)

2. Yoon Kye-sang como Gu Sang-jun

Yoon Kye-sang, que fue parte de series como “My 19 Year Old Sister-in-Law”, “Who Are You?”, “The Greatest Love”, “High Kick: Revenge of the Short Legged”, “Crime Puzzle”, “Besos y presagios” y “The Kidnapping Day”, asume el rol de Gu Sang-jun, un expropietario de un hotel que perdió todo a principios de la década de 2000.

Yoon Kye-sang da vida a Gu Sang-jun, el exdueño de un motel, en la serie surcoreana "Nadie en el bosque" (Foto: Netflix)

3. Go Min-si como Yoo Seong-a

Go Min-si, que apareció en “Mi chica descarada”, “Age of Youth 2″, “Welcome to Waikiki”, “The Smile Has Left Your Eyes”, “Secret Boutique”, “Youth of May”, “Love Alarm” y “Sweet Home”, interpreta a Yoo Seong-a, una mujer misteriosa que está obsesionada con la propiedad de Jeon Young-ha.

Go Min-si como Yoo Seong-a, una misteriosa mujer que llega al hotel de Jeon Young-ha, en la serie surcoreana "Nadie en el bosque" (Foto: Netflix)

4. Lee Jung-eun como Yoon Bo-min

Lee Jung-eun, que fue parte de las series “Oh My Ghostess”, “Remember: War of the Son”, “Hey Ghost, Let’s Fight”, “Don’t Dare to Dream”, “Weightlifting Fairy Kim Bok Joo”, “Tomorrow With You”, “Bad Thief, Good Thief”, “While You Were Sleeping”, “Mr. Sunshine”, “Doctor Detective” y “A Bloody Lucky Day”, asume el papel de Yoon Bo-min, un exjefe de la policía. Ha Yoon-kyung interpreta a la versión joven de Yoon Bo-min.

Lee Jung-eun asume el rol de Yoon Bo-min, una exjefa de policía, en la serie surcoreana "Nadie en el bosque" (Foto: Netflix)

5. Park Ji-hwan como Jong-du

Park Ji-hwan, que participó en “Warriors of the Dawn”, “The Outlaws”, “1987: When the Day Comes”, “Unstoppable”, “Nido de víboras”, “Piratas: El último tesoro de la corona”, “The Roundup”, “Hansan: Rising Dragon”, “The Roundup: No Way Out”, “The Roundup: Punishment” y “Hijack 1971″, da vida a Jong-du.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Frog”:

Chanyeol

Ryu Hyun-kyung como Seo Eun-kyung

Roh Yoon-seo

¿DE QUÉ TRATA “NADIE EN EL BOSQUE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Nadie en el bosque”, “un tranquilo día de verano, una mujer misteriosa llega a la casa que alquiló para vacacionar… y desata una serie de eventos que alteran la vida del propietario y quienes lo rodean”.

¿CÓMO VER “NADIE EN EL BOSQUE”?

“Nadie en el bosque” se estrenará el viernes 23 de agosto de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo thriller de suspense solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.