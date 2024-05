“Ni una más” (“Raising Voices” en inglés) es una serie española de Netflix que se centra en la denuncia que hace Alma (Nicole Wallace) en su escuela secundaria: “Cuidado. Ahí dentro se esconde un violador”. Luego de denunciar la agresión sexual, la joven de 17 años vive otra pesadilla durante el proceso de investigación, ya que es juzgada por sus compañeros, las autoridades e incluso algunas amigas. Pero este drama, ¿se basa en una historia de la vida real? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

Alma escapa de casa para asistir a una fiesta, pero lo que prometía ser una noche maravillosa se convierte en una experiencia aterradora que cambia su vida para siempre. No solo debe lidiar con todo lo que una denuncia de ese tipo conlleva sino que empieza a recibir mensajes acosadores de una cuenta de Instagram. ¿Quién está detrás de este perfil? ¿Cómo consiguió esas fotos y por qué se las envía?

Mientras la protagonista de “Ni una más” lidia con recuerdos perturbadores, se encuentra con una vieja amiga que le revela algo terrible. Ambas idean un plan para exponer los oscuros secretos de la escuela. Pero cuando las autoridades demuestran ineficiencia, Alma decide hacer justicia por su propia mano.

Alma (Nicole Wallace) denuncia a un agresor sexual que se esconde en su escuela secundaria en la serie española "Ni una más" (Foto: Netflix)

“NI UNA MÁS”, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

Aunque los detalles de la serie creada por José Manuel Lorenzo y Miguel Sáez Carral puedan sonar familiares o similares a otras historias, no se basa en una historia real, al menos no en una específica, “Ni una más” se basa en la novela homónima publicada en 2021 por Sáez Carral. La misma está inspirada en casos verídicos.

En conversación con El diario de Sevilla, Lorenzo aclaró que la nueva serie de Netflix no busca ni caer “en el morbo o la frivolidad” pero tampoco pretende dar cátedra. “No somos apóstoles, no queremos adoctrinar a nadie. Queremos contar una experiencia que viene de esa novela y contarla de la mejor manera posible, entretenida, y que además ayude a cuanta más gente posible y que no se frivolicen los temas que tratamos”.

Por su parte, la protagonista Nicole Wallace indicó: “No es una serie que intente enseñar lo que tienes que hacer, no creo que haya una forma ideal de denunciar”. La actriz espera que si alguien de la audiencia se encuentra en situación similar pueda “sentirse identificada y sentirse un poco acompañada en ese proceso”.

“Es un canto a la valentía de la denuncia. Porque cada denuncia de cada mujer que se ve sometida a violencia es una grieta que se abre un muro que ha interpuesto en la sociedad hoy. Y cada paso que una mujer da, lo que queremos decirle con ‘Ni una más’ es que no está sola. Que hay mucha gente dispuesta a apoyarla, a ayudarla en ese viaje tan difícil”, agregó Sáez Carral.

¿En qué se basa el nombre del perfil falso de Alma? La protagonista de “Ni una más” tiene una cuenta falsa en redes sociales, @Iam_colemanmiller, donde publica una serie de post que detallan el abuso que sufrió una víctima. Aunque la historia es ficticia, el usuario corresponde a dos mujeres de la vida real que denunciaron agresión sexual: Daisy Coleman y Chanel Miller.

Greta (Clara Galle) intenta que su amiga Alma (Nicole Wallace) le cuente lo que pasó la noche que desapareció de la fiesta en la serie española "Ni una más" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “NI UNA MÁS”?

“Ni una más” está disponible en Netflix desde el 31 de mayo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva miniserie española solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.