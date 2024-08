“One Piece”, que es considerada una de las mejores franquicias de todos los tiempos, está de aniversario. En 2024, se celebran los 25 años del anime, por lo tanto, el One Piece Day estará repleto de grandiosos momentos y fascinantes revelaciones que los fanáticos del universo creado por Eiichiro Oda no se perderán gracias a que los eventos serán transmitidos en YouTube. ¿Quieres conocer más detalles sobre más detalles del Día de One Piece? A continuación, te comparto los días en los que tendrá lugar y el programa completo.

Este evento se celebra desde hace algunos años y se caracteriza por resaltar las distintas ramas de la franquicia, desde el manga, el anime y las películas hasta los juegos, la música y los productos. Se trata de una celebración muy importante para los fans de Japón y de todo el mundo

El Día de One Piece 2024 contará con la participación de Maki Otsuki, Hiroshi Kitadani y el elenco de voces japonesas de Straw Hats y el Dr. Vegapunk. Además, artistas como Ado, GRe4N BOYZ, Mori Calliope y BE:FIRST brindarán conciertos especiales en vivo.

"One Piece" se basa en el manga de mismo nombre escrito por Eiichirō Oda (Foto: Toei Animation)

¿CUÁNDO Y CÓMO VER EL ONE PIECE DAY 2024?

El One Piece Day 2024 tendrá lugar el 10 y 11 de agosto de 2024 en la sala de exposiciones Makuhari Messe de Chiba, Japón. No obstante, los eventos de ambos días se transmitirán en YouTube a partir de las 7:00 p. m., hora del Pacífico (PDT) del viernes 9 de agosto.

Para los conciertos es necesario conseguir entradas, que están disponibles en Stagecrowd.

PROGRAMA COMPLETO DEL ONE PIECE DAY 2024

Sábado 10 de agosto

Área de exposición (transmitida de forma gratuita):

Ryusei Ikuta (locutor de Fuji TV) - MC de contenido escénico

Hiroshi Kitadani - Opening / Open Stage Mini Live

Maki Otsuki - Escenario Abierto/Abierto Mini Live

Espectáculos destacados (no transmitidos):

Encuesta de las 100 mejores escenas del anime “ONE PIECE” por equipo de producción

Evento de escenario de One Piece World Figure Colisseum

One Piece Bounty Rush 2ª Final del Torneo del Festival del Tesoro Extremo

Rincón de noticias.

Concierto especial en vivo de One Piece Day 2024 (con boleto en línea):

GRe4N BOYZ

Mori Calliope

Maki Otsuki

Hiroshi Kitadani

Domingo 11 de agosto

Área de exposición (transmitida de forma gratuita):

Ryusei Ikuta (locutor de Fuji TV) - MC de contenido escénico

Hiroshi Kitadani - Opening / Open Stage Mini Live

Maki Otsuki - Escenario Abierto/Abierto Mini Live

Presentación de los actores de voz de los Piratas de Sombrero de Paja: Mayumi Tanaka, Kazuya Nakai, Akemi Okamura, Kappei Yamaguchi, Hiroaki Hirata, Ikue Ōtani, Yuriko Yamaguchi, Kazuki Yao y Katsuhisa Hoki

Presentación de los actores de voz de Vegapunk: Yohei Tadano, Shuhei Sakaguchi, Aya Hirano, Ryoko Shiraishi, Tokuyoshi Kawashima, Kaede Hondo, Mutsumi Tamura

Espectáculos destacados (no transmitidos):

Detrás de escena de la producción de “THE ONE PIECE”

UT (Uniqlo) x One Piece Special Stage con el elenco de voces de Vegapunk

Etapa de batalla especial del juego de cartas One Piece

Anuncio de los finalistas de la 6ª edición del concurso One Piece Knowledge King

Grabación en vivo del programa de radio “Straw Hats Space” + final con el elenco de voces de Sombrero de Paja

Concierto especial en vivo de One Piece Day 2024 (con boleto en línea):

Ado

BE:FIRST

Maki Otsuki

Hiroshi Kitadani