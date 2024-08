La temporada 2 de la serie live-action de “One Piece” se encuentra en grabaciones y el mismo Eiichiro Oda, creador del manga, está supervisando los resultados de los nuevos episodios de la producción de Netflix. El mangaka ha compartido un mensaje en las redes sociales oficiales del programa para contar más detalles de lo que se viene trabajando con esta adaptación de su ficción. Entre los dibujos de los actores como protagonistas, ha confirmado el título de los arcos que abarca la segunda entrega.

“Al igual que la temporada pasada, he hecho todo lo posible por prometer que no lanzarán la serie hasta que yo esté satisfecho. Esto no está en el contrato, pero ¿sabes? es una promesa. Espero que puedas apreciar lo increíbles y determinados que son al mantener su palabra”, escribió Oda.

Dijo que, durante los días 21, 22 y 23 de agosto se podrán conocer a más miembros del elenco de la temporada 2 de “One Piece” de Netflix. Falta saber quién dará vida a Nico Robin, la doctora Kureha y cuál será la adaptación de Chopper.

En lo adelantado por Oda, se ha descartado que aparezca Crocodile porque la producción no llegará hasta Arabasta. Sin embargo, los fans esperan que hagan la misma fórmula de la temporada 1 y se muestre aunque sea la espalda del personaje como avance de la temporada 3.

¿CUÁLES SON LOS ARCOS QUE SE VERÁN EN “ONE PIECE” - TEMPORADA 2?

Loguetown

La última parte de la saga del East Blue tiene a Luffy en el lugar donde fue ejecutado Gol D. Roger, el Rey de los Piratas, y se podrá ver a Dragon, el padre del protagonista, y al vicealmirante de la Marina, Smoker, quien irá tras la cabeza del Sombrero de Paja.

Reverse Mountain (Twin Capes)

Los Sombreros de Paja cruzarán el Grand Line y se encontrarán con la triste historia de la ballena gigante Laboon. También aparecerán los nuevos personajes de Mr. 9 y Miss Wednesday, dos miembros de Baroque Works.

Whiskey Peak

En este arco, la tripulación de Luffy llega a una isla misteriosa que recibe a los piratas como celebridades. Sin embargo, hay una trampa detrás de esa ilusión. Salen más miembros de la organización Baroque Works.

Mackenyu interpreta a Zoro en el live action de “One Piece" (Foto: Netflix)

Little Garden

En esta parte de la historia, se podrá ver la adaptación de la historia de los gigantes de Elbaf, Dorry y Brogy, dos bravos guerreros del mar que libran una batalla de cien años.

Drum Island

Finalmente, el live-action de “One Piece” mostrará la historia de Tony Tony Chopper, el doctor de los Mugiwara, cuando todavía era un reno marginado y sin hogar. La expectativa es mayor por la adaptación del personaje y el desarrollo de la conmovedora historia.

¿CÓMO VER LA SERIE LIVE-ACTION DE “ONE PIECE”?

La temporada 1 del live-action de “One Piece” se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Para ver los capítulos completos de la serie, de manera online, debes contar con una suscripción vigente a la plataforma de streaming.