Después del bombazo que fue la primera temporada del live-action de “One Piece”, tanto los nuevos fanáticos como los veteranos del anime están mordiéndose las uñas esperando los nuevos episodios. Oficialmente, la serie de Netflix inició producción en Sudáfrica a principios de julio de 2024 y ya han revelado quiénes son los nuevos personajes que se unen a los Sombreros de Paja, además de los que regresan. ¿Listo para conocerlos? Aquí te lo cuento.

La nueva entrega nos llevará al emocionante inicio del viaje de los Sombrero de Paja por la Gran Línea Marítima, justo después de una intrigante visita a Loguetown. La tripulación más divertida y loca descubrirá las rarezas de ese peligroso mar y explorará islas únicas llenas de misterios y peligros.

Por supuesto, esto significa que conoceremos a personajes fascinantes que habitan en esos lugares, desde gigantes impresionantes hasta miembros de una misteriosa agrupación secreta. ¡Prepárate para más acción, aventuras y sorpresas en esta nueva temporada que promete no decepcionar!

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE”?

1. Callum Kerr como Smoker

Esta es la misteriosa persona que aparece en las escenas finales del live action de "One Piece" (Foto: Netflix)

Uno de los primeros personajes que fueron confirmados tras el final de la temporada 1 fue Smoker, en un pequeño corto en el que se le ve fumando en su oficina. Ahora sabemos que el capitán de la Marina que supervisa Loguetown será interpretado por Callum Kerr, el actor conocido por su rol como Fox en “Monarch” y PC George Kiss en “Hollyoaks”.

2. David Dastmalchian como Sr. 3

David Dastmalchian interpreta a Sr.3, un hombre comió la Fruta del Diablo Cera Cera, por lo que tiene la habilidad de producir y moldear dicho material, como si fuera un escultor. Sin embargo, como es común en el mundo de “One Piece”, es usado como una arma de batalla. El actor es conocido por sus apariciones en “Ant-Man”, “The Suicide Squad”, “Oppenheimer” y “Dune”.

3. Camrus Johnson como Sr. 5

"One Piece", una serie de Netflix, regresa en una segunda temporada.

El Sr. 5, quien pertenece a la misma agrupación que el Sr. 3, comió la Fruta Bomu Bomu, que significa Bomba, por lo que lo hace un especialista en explosiones. Su habilidad de detonar cualquier parte de su cuerpo también le brinda unidad a otros proyectiles. El intérprete es conocido por su papel como Batwing en “Batwoman” y otros títulos como “The Cobblestone Corridor”.

4. Jazzara Jaslyn como Señorita Valentine

"One Piece", una serie de Netflix, regresa en una segunda temporada.

La señorita Valentine, interpretada por Jazzara Jaslyn, comió la Fruta Kilo Kilo, lo que le permite cambiar su propio peso corporal, ya sea haciéndose más liviana o pesada como una tonelada. La actriz ha aparecido en títulos como “Professionals and Lioness” y “A Cinderella Story: If the Shoe Fits”.

5. Daniel Lasker como Sr. 9

Por su parte, el Sr. 9 es otro de los miembros de Baroque Works. Aunque no ha comido una Fruta del Diablo, tiene una excelente habilidad con los bates de béisbol de metal y es bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Mientras tanto, el actor que lo interpretará, Daniel Lasker, es conocido por sus papeles en “Raised By Wolves” y “Noughts and Crosses”.

Otros personajes nuevos:

Clive Russell como Azafrán

Brendan Murray como Brogy

Werner Coetser como Dorry

Julia Rehwald como Tashigi

Rob Colletti como Wapol

Ty Keogh como Dalton

¿QUIÉNES REGRESAN PARA LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE”?

Godoy interpreta a Luffy

Mackenyu como Roronoa Zoro

Rudd como Nami

Romero como Usopp

Skylar como Sanji

Netflix también confirmó el regreso de:

Morgan Davies como Koby

Aidan Scott como Helmeppo

Vincent Regan como vicealmirante Garp

Langley Kirkwood como el Capitán “Axe Hand” Morgan

Craig Fairbrass como Zeff

Peter Gadiot como Shanks

Ilia Isorelýs Paulino como Alvida

Jeff Ward como Buggy el payaso

Alexander Maniatis como Klahadore

McKinley Belcher III como Arlong

Steven Ward como Drácule Mihawk

Michael Dorman como Roger de oro

Colton Osorio interpreta al joven Luffy

Maximilian Lee Piazza interpreta al joven Zoro

Lily Fisher interpreta a la joven Nami

Kevin Saula interpreta al joven Usopp

Christian Convery interpreta al joven Sanji